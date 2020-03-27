药师帮牵手华润江中 医药B2B电商驶入快车道

日前，药师帮与华润江中达成全面战略合作。据悉，这是华润江中在医药流通B2B平台的首次布局。由于新冠疫情影响，传统的采购流程被迫转移至线上，“网订店送”的模式受到青睐，药店只需手机下单便可足不出门完成药品进货。

当传统供应链上下游之间供需信息传导机制不畅这一问题在疫情中暴露时，以互联网为“根据地”的医药B2B电商解决了这个问题。凭借着互联网产业天然具有的实时数据能力，医药B2B电商能够在疫情中高效地匹配上下游需求。据药师帮工作人员介绍，该公司的“云商通”系统实时对接超过3000家供应商的ERP，日数据更新近亿条。通过数据和技术连接上下游，成为商品和价格极大丰富的超级卖场，这个卖场有力的支持了疫情突发期药店诊所的药品需求。

此外，医药B2B电商在此次疫情中能够如此迅速打通药品供应链，也与行业近年来在减少药品流通环节的努力有关。在业内人看来，B2B电商相比传统线下商业交易活动，优势在于将分散而规模巨大的终端们实现了高效的链接，只要用户都在线，订单24小时随时随地来，流通环节线上化、而最大化这个优势就必须减少中间链条，实现流通环节的扁平化，直连工业企业和零售终端，从而提升行业整体效率，降低成本。所以，要实现医药流通环节的集中化，医药B2B电商要做到“上通”“下达”。

在“上通”方面，不少医药B2B电商都致力于寻求与药企直接合作。据药师帮工作人员表示，从去年开始，药师帮就加快引入医药企业，陆续和多家药企开展合作。这次新冠疫情中，药师帮发起的“千家药企 接力抗疫”的活动，从3月11日到13日，共有超过1040家品牌药企加入药师帮“接力”抗疫活动中。

在“下达”方面，通过平台实时的海量大数据支撑，药企对于广阔的“小B市场”的洞察和研究摆脱了以往的“盲人摸象”状态。在此基础上，再通过医药B2B电商选择将自己的触角伸至线下各地，搭建线下服务团队，通过线下服务团队一家家拜访，将小B端用户们顺利链接到APP上，移动互联网的深入人心，让这些专业APP非常容易就成为小B端用户的专业平台和工具。

此前，业内中有人认为，长期按区域划分、层级安排的传统批发商与药企多年合作建立起来的利益分配关系，以及暗扣、年终返点、账期等合作方式，线上B2B电商平台难以撼动。这次疫情，电商平台对小B市场的影响力凸显，或许让这些改变加速到来。目前，深耕“小B”端市场的药师帮已进驻全国超过200个城市，覆盖下沉市场，下乡进村。