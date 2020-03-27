中央气象台：预计4月至5月全国大部分地区气温偏高降水偏多

人民网北京3月27日电 （王国菁）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中央气象台副台长魏丽表示，据最新观测资料显示，今年以来气候呈现较明显的暖湿特征，气温偏高，降水偏多。从1月1日至今，降水比常年同期偏多24%，比去年同期增多8%，气温比常年同期偏高1.6度，比去年同期高0.7度。

魏丽介绍，受较强冷空气影响，从3月25日夜间开始，受寒潮天气影响的区域从新疆一直到华北、东北，今明两天还会继续南下，影响到江淮和江南地区，寒潮天气带来了雨雪、沙尘、大风和比较强的降温。受冷空气影响的地方已出现降温，降幅为6-12度，有些地方超过14度，期间伴有7到9级的大风，个别地方的风力超过10级，今天早晨气温零度线的位置已到华北北部。

魏丽称，明天开始连续3天，江南、江淮的平均气温下降到8-12度，寒潮天气在31日结束，4月1日南方、北方气温会逐步回升。目前正是春耕时期，寒潮天气对当前农业生产和群众生活带来了一些影响，建议大家在遇到寒潮、降温的时候及时增添衣物，预防感冒。

魏丽表示，预计4月到5月暖湿特征还会持续，全国大部分地方的气温仍然偏高，降水偏多。降水偏少的区域仅在黑龙江北部和内蒙东部。气温方面，北方偏高程度更明显一点，东北、华北、新疆偏高1到2度。4月到5月是南方阶段性的阴雨、暴雨和强对流天气，此时正是夏粮生产的关键时期，注意防范灾害性天气，加强灾害防范。