气象局：已累计发送疫情防控相关信息超过45万余条

人民网北京3月27日电 （许心怡）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王志华表示，气象局利用国家突发事件预警信息发布系统，广泛发布疫情防控信息。截至目前，全国气象部门已累计发送疫情防控相关信息超过45万余条。

王志华介绍，疫情发生后，中国气象局重点强化了三个方面的工作。第一个方面，全力做好灾情天气预报预警服务。各级气象部门严密监视天气变化，加强会商分析，及时向联防联控机制和各级疫情防控指挥机构，提供寒潮、大风、雨雪、雷电等天气预报预警和防范建议，通过各种渠道向公众发布预报预警。

第二个方面，气象局为应急医院建设和运行，以及医务人员提供“点对点”贴身式气象服务。湖北省气象局启动一级应急响应，为湖北武汉，火神山、雷神山医院的建设运行提供专项服务，建立了自动气象站和雷电灾害监测系统，及时为32个方舱医院及各个援助湖北的医疗队提供了天气预报服务。

第三个方面，利用国家突发事件预警信息发布系统，广泛发布疫情防控信息，开展疫情防控知识科普宣传，特别是广泛利用气象部门设在农村的预警大喇叭，解决了疫情防控信息进村入户的问题，为农村的疫情防控提供了有效支撑。截至目前，全国气象部门累计发送疫情防控相关信息超过45万余条。

王志华表示，下一步，气象部门将重点围绕复工复产、春季农业生产、森林草原防火、脱贫攻坚、汛期防灾减灾等，提供更有力的气象保障服务。