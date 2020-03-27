农业农村部：小麦苗情长势好于常年 丰收有基础

人民网北京3月27日电 （许晓华）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，夏粮是全年粮食生产的第一季，夏粮产量占全年粮食生产超过1/5，夺取夏粮丰收对保障粮食的稳产保供、提振信心至关重要。

刘莉华说，从农业农村部调度情况看，小麦面积基本稳定，越冬期气候条件总体有利，加之春季田管到位，目前小麦苗情长势好于常年。农业农村部调度一二类苗比例87.2%，比上年提高3.5个百分点。总体来说，今年夏粮情况可概括为四句话：土壤墒情充足，苗情总体较好，丰收很有基础，田管切勿放松。

“现在距离夏粮收获还有70天左右时间，从气象灾害来看，夺取夏粮丰收还要过“倒春寒”、倒伏等关口。” 刘莉华说，3月初，农业农村部启动实施了“奋战100天夺夏粮丰收行动”，组织各地立足抗灾夺丰收，加强与气象部门的沟通，密切关注天气变化，制定完善防范预案，落实控旺促壮、增墒保温、“一喷三防”等防灾减灾的关键措施，努力减轻灾害影响。