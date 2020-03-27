全球战“疫”中国有担当

当前，全球疫情正呈现“大流行”特征。每天查看全球确诊病例的最新数据，成了网友们的新习惯。到这个时候，我们发现，人类是一个休戚与共的命运共同体，每个人都有了更真切的感受。

“我们坚决维护中国人民生命安全和身体健康，也坚决维护世界各国人民生命安全和身体健康，努力为全球公共卫生安全作出贡献。”早在2月20日，习近平主席给美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨回信时这样说。

危难时刻显担当。疫情发生后，中国始终坚持人民至上、生命至上的理念，充分发挥制度优势，举全国之力抗击疫情。两个月来，我们亲历了湖北省对人员外流全面严格管控的中国力度，见证了十天建好一座医院的中国速度，感受了白衣天使逆行出征的中国温度……当前，以武汉为主战场的全国本土疫情传播基本阻断，转为实行“外防输入、内防反弹”的总体防控策略。中国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，为世界各国防控疫情争取了宝贵时间，作出了重要贡献，得到国际社会普遍赞扬。

危难时刻见真情。中国向来就有“投我以木桃，报之以琼瑶”的传统美德，在中国防疫的艰难时刻，世界多国和国际组织向中国提供援助，当下，中国在继续做好自身防疫工作的同时，积极向世界提供支持和帮助。防疫物资一批批抵达、专家组一次次驰援、视频交流会一场场连线……中国以实际行动诠释了“千里同好，坚于金石”的珍贵友谊，践行了“人心齐，泰山移”的合作精神，彰显了“道不远人，人无异国”的大国风度。于是我们看到，意大利罗马上空响起《义勇军进行曲》，当地人们高喊“感谢中国！”，西班牙网友在网上发起 “感谢中国”活动，哥斯达黎加总统在社交媒体发文感谢中国分享应对新冠肺炎的经验……

“沧海横流，方显英雄本色。” 病毒不分国界，没有一个国家能置身事外。在这场严峻斗争中，中国向世界展现了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀。愿世界携手，让合作的阳光早日驱散疫情的阴霾。