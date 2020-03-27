内地赴澳门务工人员可在横琴参加职工基本养老保险

新华社广州电 （记者魏蒙）珠海市横琴新区税务局近日通报，以灵活就业人员身份，云南籍王女士已在横琴新区办税服务厅成功办理了首笔内地赴澳门务工人员参保职工基本养老保险业务，并成功扣缴3月份费款。这标志着内地赴澳门务工人员参加职工基本养老保险试点工作已在珠海市横琴新区落地。

据了解，内地赴澳门务工人员占澳门外雇人员总额约2/3。但此前内地（珠海市外）赴澳门务工人员因其劳动关系在澳门，无法通过珠海市用工企业代扣代缴职工基本养老保险，也不能像当地户籍居民一样以灵活就业人员身份在珠海市内办理职工基本养老保险参保。

去年10月，广东省人力资源和社会保障厅出台《关于支持珠海市横琴新区人社事业创新发展的意见》。在十项新政策中，包括支持横琴率先推进湾区“就业创业通”工程、支持率先推进湾区“社保通”工程、支持构建和谐劳动关系示范区。

在具体操作时，内地赴澳门务工人员可凭其有效期内的澳门特别行政区外地雇员身份认别证，以及身份证明材料，在横琴新区以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险。

“作为社保征收机构，我们与人社部门通力合作，最大程度为内地赴澳门务工人员办理参保业务提供便利，这一创新举措将惠及10多万名内地赴澳门务工人员。”横琴新区税务局有关负责人说。