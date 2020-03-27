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稳住农业，应对挑战有底气

陈萌山

2020年03月27日09:12 来源：人民网－人民日报

农业连年丰收是我们应对疫情的底气，越是面对风险挑战，越要稳住农业

今年回家乡湖北农村过年，正好赶上这次新冠肺炎疫情，这段时间居村抗疫，让我对稳住农业这个基本盘有了更深切的体会。

村庄封闭管理，供给能不能跟上？我在村里的超市看到，米面供应充足、品种丰富，村里的秩序井然。村里怎么能做到货源不断、及时补给的？超市工作人员说：“这是国家‘万村千乡’市场工程的农家超市，政府部门保证大宗商品的供给。”供给保障能力背后与我国农业农村发展取得的好形势密不可分。

新世纪以来，尽管极端气候现象不断，但我国农业却连年丰收，这是我们党高度重视“三农”，持续加强农业基础设施建设，出台有力的政策激励，高度重视科技创新的结果。经历这次疫情，让我们认识到要更加珍惜今天农业的大好形势，更加重视粮食生产。现在农业还没有完全摆脱靠天吃饭的局面，只有把农业和粮食基础打牢，应对各种风险挑战才能更加有力。

饭碗只有端在自己手里才最可靠。面对疫情冲击，我们更加清醒地认识到“中国人的饭碗要牢牢端在自己手上”“饭碗里面主要装中国粮”的重要性。

农业连年丰收是我们应对疫情的底气。我国粮食连续15年丰收，各种农产品应有尽有，供应充足，储备充足。可经此一“疫”，我们不得不说，农业的丰收、粮食的丰产，是我们应对疫情的“底气”。无论是千万人规模的城市，还是我所在的千百人的小村，农业供应链始终没有断。这个成绩是非常伟大的，只有我们社会主义中国能够做到。

越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。当前，非洲沙漠蝗虫给世界粮食生产带来严重影响，我国草地贪夜蛾越冬基数大，威胁不容忽视。这就更加提醒我们，要有强烈的忧患意识，要敬畏自然，遵循自然规律，保持清醒的头脑，做好应对各种重大灾害的预案，把农业各项工作做得更加扎实、更加主动、更加有力。

在党中央坚强领导下，农业农村部门精准部署，当前农业复工复产走在了前面。我们相信，继续稳定强农惠农政策措施，把春季农业生产抓得更紧更好，千方百计实现今年夏季粮油丰收，千方百计实现全年粮食产量1.3万亿斤的目标，农业将继续发挥好经济社会发展全局“压舱石”的作用。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 18 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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