精准防疫，让城市动起来

唯有下足更精准的“绣花”功夫，才能保证疫情防控和复工复产“齐头并进”

基层是防疫的第一线，也是复工复产的第一线。落实精准防疫、精准复工举措，对基层干部、下沉干部提出了更高的要求

居家、户外，通风良好、无人员聚集时可不戴口罩；在办公、购物、乘坐公共交通工具时，中、低风险地区的人们应随身备用口罩，在与他人近距离接触时佩戴，在高风险地区佩戴一次性医用口罩……近日，国务院联防联控机制印发《公众科学戴口罩指引》，对不同人群在不同场景下如何选择和使用口罩提出科学建议，及时回答了很多人关注的口罩“何时可以不戴”“何时必须戴”等具体问题。

一份科学详细的“指引”，符合当前疫情防控形势变化和复工复产的需要，也有利于更精准地进行个人防护和疫情防控，体现着科学防疫、精准防疫的严实态度。当前，全国疫情防控形势持续向好，大部分省份已下调疫情应急响应级别，绝大多数地区已是低风险地区。在这样的形势下，既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，也不能不当放松防控、导致来之不易的持续向好形势发生逆转。像一只小小口罩的摘戴一样，因时因势调整标准、分级分类精准到位，才能在确保防疫安全的同时，推动生产生活秩序全面有序恢复。

精准防疫，既要到位，也要防止过犹不及。当前，一些地方在推动生产生活秩序恢复的道路上，还面临着一些“堵点”“断点”。加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，当务之急是要做好疫情防控，让疫情防控适应新形势的变化从而更加科学。如今，不少地方已经根据形势变化，适时动态调整优化防控措施。比如，山东省规定低风险区域全面放开人员、交通管控，企业和项目开复工无需备案；成都市推动居民小区生活性服务业和装饰装修、增设电梯等项目有序复工复产……分区分级精准复工复产，打通堵点、清除障碍，有助于提高复工复产效率，促进消费释放和人气回升，让我们的城市动起来，经济活起来。

当然，因时因势调整工作着力点和应对举措，并不意味着放松疫情防控之弦。当下，唯有下足更精准的“绣花”功夫，才能保证疫情防控和复工复产“齐头并进”。数据显示，目前我国商贸流通行业复工营业情况总体向好，但百货商场、购物中心、住宿餐饮、美容美发等领域复工率还有客流的恢复依然偏低，这也从一个侧面说明，人们对出门消费、恢复正常生产生活秩序依然存在着不少顾虑。在这种情况下，只有将一条条严、深、细、实的防疫措施落实到生产生活的各个环节中，坚决防止疫情反弹，才能真正化解人们的担忧，让人们增强信心，尽快回归正常生产生活状态。

基层是防疫的第一线，也是复工复产的第一线。落实精准防疫、精准复工举措，对基层干部、下沉干部提出了更高的要求。当前，一些省份选派数万名干部到企业担任防疫联络员，指导监督疫情防控，为企业解决复工难题；一些省份对企业和建筑工地等实行干部包保，建立“一企一策”“一项一策”等服务机制……扎根生产一线，快速响应诉求，有助于为疫情防控和复工复产提供优质服务。但同时要注意，在让基层扛起更多责任的同时，也要坚持实事求是、一切从实际出发，为基层干部减轻不必要的负担。

卫星遥感数据显示，近期中国夜间灯光数据正在不断回升。是每天数十万恢复营业的商铺，是人们复工复产的忙碌脚步，是无数人众志成城的坚持与付出，让我们的夜间灯光愈加璀璨，让中华大地生机勃勃。继续把各项工作抓实抓细抓到位，我们一定能全面战胜疫情，恢复经济发展活力，为全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 05 版）