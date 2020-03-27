清晨时分，云雾还未散去，江西春大地茶园里已是忙碌景象。

贫困户罗时远在一片盈盈绿意中，俯身，从茶树上掐下一颗细芽，握在手中，待到手掌盛满，轻放进斜挎着的小茶篓。弯腰走完一垄茶树，竹篓也慢慢“绿”了起来。

“采茶得赶早，带着露水茶叶更娇嫩。”作为铜鼓县今年首批采茶的茶工之一，罗时远已经在茶园工作了近10天。

今年，因气温上升较快，一股暖流过去，铜鼓县10万余亩高山茶园相继吐了新绿，茶芽肥硕。

明前茶，贵如金。春茶已熟，但受疫情影响，年前组织好的250余名外地采茶工无法到岗，这可急坏了春大地茶园负责人郭建新。

为解决茶园用工难，3月初以来，铜鼓县对全县可用工人员进行摸排，建立茶企用工联络表，把用工信息直接输送给茶企，保障今年春茶顺利采摘。

“以往铜鼓春茶采摘，40%采茶工来自外地。”铜鼓县农业农村局茶叶办主任吴成生介绍，现在通过就近就地招工，每天有近5000名工人在铜鼓各大茶园采茶，全县茶叶生产已全面恢复，各大茶企9成以上的用工需求得到满足，直接带动近百名贫困户在家门口实现就业。

“现在不方便出去，这里安全措施做得好，做事放心。每天有160块钱到200块钱。”罗时远说。

目前，春大地2000多亩茶园每天有200多名采茶工忙着采摘春茶。为做好防疫，茶园里每天有专人对采茶工进行体温测量，对宿舍、食堂进行定时消毒，所有工人分时分餐，避免人员聚集。

疫情之下，来铜鼓的茶商和游客数量大幅下降，茶叶的线下销售也暂停了。如何才能让铜鼓的茶香“飘”千里？

“铜鼓县正在积极引导各大茶商加强线上销售，通过微信、抖音、淘宝直播等多种形式开辟线上市场。”吴成生说。

刚参加完“铜鼓扶贫助农”淘宝直播的郭建新对这种新的销售方式很看好。这段时间，他忙着拍摄茶园宣传片，为即将正式运行的线上平台做准备。

“疫情既是挑战也是契机，能够让我们重新思考市场模式。线上营销不仅能卖更多茶，而且通过茶园直播能把好山好水好风光一览无余呈现出来，有利于打造铜鼓茶品牌。”郭建新说。

春到茶园一幅画呐，绿水青山飞彩霞啰，捱家就在茶山下呐，忙趁春光来采茶啰……伴着铜鼓客家采茶歌，春到茶园，走，采茶去。（记者孙楠 闵尊涛）