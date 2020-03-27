“起舞”的巴哈古丽：被爱包围，我们是“一家人”

人民网北京3月27日电 今天是新疆维吾尔自治区第二人民医院党政办副主任巴哈古丽·托勒恒支援武汉结束后回到家乡后在指定地方隔离的第10天。回想援鄂的这一个多月时间里，巴哈古丽几乎“每天都被感动着”。

“在方舱医院，我第一次见到上千人一起居住的病区，这和我以前看到过的病区截然不同。”巴哈古丽说：“刚到武汉时，物资准备都需要我们自己完成，我作为领队的协助者、联络员，每天要协调很多事情，既是物资搬运工，也是病区清洁工、消毒人员。不过我们得到了武汉当地爱心人士和酒店工作人员的支持，帮助我们很快克服了这些困难。”

尽管面临着诸多困难，但巴哈古丽和队员们从来没有气馁。初进驻方舱医院时，面对医疗队员的不仅是一个个确诊患者，还有患者悲观、焦虑的情绪。“当时在舱内看到这种氛围后，我就觉得在治病的同时还要帮助患者转变负面情绪。” 巴哈古丽说：“我走到患者中间，拿起话筒就说，大家好，我叫巴哈古丽·托勒恒，是哈萨克族，来自遥远的新疆，我们都到舱内了，大家务必要振作起来，一定不要害怕。”

巴哈古丽的这番话引起了患者注意，有的患者还谈起了自己到过新疆的经历。有人说自己在喀什当过兵；有人说自己去过乌鲁木齐、去过喀纳斯。有了共同的话题后，舱内氛围一下子变热闹了。巴哈古丽见状便说：“我给大家表演两个舞蹈吧，虽然我不是专业的舞蹈演员，但我会尽力给大家表演，还请不要介意。”

巴哈古丽跳舞的画

在患者的叫好声中，《黑走马》音乐响起，巴哈古丽随音乐起舞将新疆舞蹈带到了方舱医院。此时，有的患者也在摆着胳膊扭着腰，跟着巴哈古丽跳了起来。“他们特别开心，感觉很久没有开心了，包括在场的医护人员都非常的开心。” 巴哈古丽激动的说。

患者感谢信

巴哈古丽用舞蹈架起了与患者心与心沟通的桥梁，在医疗队员和患者的共同努力下，治愈人数日渐攀升，巴哈古丽也同患者们成了好朋友。巴哈古丽说：“我们把从新疆带来的红枣、薄皮核桃、葡萄干等等送给了患者。同时也收到了患者送来的感谢信。”一位福建的大学老师专门为她画了幅长达一米八的画，让她倍受感动和震撼。

“医疗队员和患者们可以算是‘生死之交’，我们每天都在期盼患者快点好起来，确诊数量降下来。我们自己也能够平平安安、健健康康。”巴哈古丽说，在医疗队中，队员们以兄弟姐妹相称，每逢有队员过生日，大家都会准备好蛋糕，下班回到住处一起庆生。

有一次因为工作很忙，有位队员的生日巴哈古丽到了夜里才知道，虽然是在晚上，但巴哈古丽不愿就这么错过。“我赶紧和酒店的朋友联系搞到了一个蛋糕，帮她过上了这个非常有意义的生日。”巴哈古丽说道。当时，这位队员非常感激，她只说了一句话：“我们是一家人，不用客气。”

3月17日，巴哈古丽和队员们离开武汉，回到了离开一个多月的新疆。在隔离期间，她仍旧在医患微信群里为患者们唱歌打气，同他们聊武汉，聊新疆。

她表示：“在武汉我们认识了那么多的朋友，被爱包围着，彼此感动着，我要把这些都记录下来。以后有时间我一定还要去武汉，看看我的朋友们，一个是想看他们摘掉口罩的样子，另外，还要看看武汉那片美丽的风景。”

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