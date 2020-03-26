献县河城街镇：党旗领航聚力战“疫”护家园

近日疫情防控形势好转，学校复学工作备受社会关注。3月13日以来，献县河城街镇提前安排对镇域20余所中小学、幼儿园开展大消杀行动。“作为一名志愿者，疫情期间能为学校防控尽点儿力，自己感觉很光荣。”一直参与其中的志愿者魏常松勇挑重担、奉献爱心，自筹资金购买了4吨多消毒用品，组织30余名志愿者成立防疫消杀突击队，严格按照卫生消杀管理标准，对镇域所有学校的教学楼、厕所、操场、教师办公室等重点部位进行人工消毒，为学校复学筑牢坚实的防疫“安全线”，为孩子们护好学校一片净地。

疫情形势持续向好的背后，是河城街镇坚决贯彻落实中央、省市县决策部署的结果，是镇村两级党组织发挥战斗堡垒和先锋模范作用的结果，是广大党员干部群众挺身而出、不畏艰险的结果。他们用无私的奉献、无畏的坚守，为这场惊心动魄的全民“战疫”构筑起了群防群控的严密防线。

筑牢战斗堡垒，守好防控“大门”。地毯式摸排武汉返乡人员、建立一人一档、“五户联包”责任制、全域大消杀行动、设置防疫检查点、成立24小时巡逻队……在防疫工作初期，河城街镇党委雷厉风行、真抓实干、超前谋划、超前部署，接连出台战“疫”新举措，为疫情防控提供了硬核支撑。在危急险情面前，党组织冲锋在前；在困难任务面前，党组织勇于担当。通过抓班子带队伍、抓落实看细节，实实在在做好防控、稳好民心、解好民生，为疫情防控构筑起了一道道坚实的“防疫墙”，把严了河城街镇的疫情防控“大门”。

高扬党员旗帜，聚力共建家园。危急时刻显担当！疫情防控关键时期，基层党员纷纷“报到”，以舍我其谁的气概，争分夺秒的劲头，争当战“疫”先锋,带头发动群众攻克了一道道难关。“待疫情过后，还你一个美丽村庄。”疫情期间，河城街镇党委在全镇范围内开展了“大清洁”行动，各村基层党员干部纷纷走出家门，亮明身份，带上口罩变身“保洁员”，带头挑起村庄清洁行动的重担。在广大党员的带动示范下，百名志愿者报名主动加入，为全镇52个村庄增添了一道别样的风景线。

正是在一个个党员、干部的率先垂范下，越来越多的群众纷纷变身志愿者，捐款捐物、奉献爱心者更是数不胜数，为疫情防控汇聚了磅礴力量，迎来了如今这来之不易的战果。