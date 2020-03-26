水利部：四举措保障春耕生产、春灌供水

人民网北京3月26日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，水利部农村水利水电司司长陈明忠表示，当前保障春耕生产、春灌供水是水利部的重要任务，主要采取了四项措施。

他说，一是在春灌前期，做好水情、雨情、工情预测，为春灌提供基础保障。今年降雨量比常年同期要偏多40%，当前全国6920座大中型水库蓄水总量4100亿立方米，较常年同期偏多14%。今年春灌形势比往年要好一点，大中型灌区农业用水基本上得到保障。

二是科学调度，及时协调解决问题。建立灌区春灌台账，了解跟踪各地实时动态，及时调度水利工程，为春灌提供好工程保障。比如黄河小浪底水库从2月11日开始，不断加大下泄流量，保证下游春灌需要。沿黄灌区一共灌溉农田2300多万亩，引水量到22亿立方米。

三是优化灌区供水计划，做好巡查、维护，根据蓄水和土壤墒情情况，优化春灌灌水计划，加强与用水户沟通对接，把春灌灌溉用水计划做实做细。

四是创新手段，特别要克服疫情影响，通过电话、网络、视频方式，把春灌用水配水计划、方案做实做细，与农户进行沟通，强化调度。

陈明忠介绍，今年春灌工作总体非常平稳有序，到目前为止，17个省157个大型灌区都开始春灌，灌溉面积4500多万亩，引水量58亿立方米。其他地区也在陆续按照春灌种植需要做好春灌计划、春灌准备，今年春灌总体上是有保障的。下一步，水利部会继续关注各地方春灌发展，及时调度好水利工程，为春灌做好强有力的支撑保障。