易斌 扶贫一线的平凡“一兵”

易斌是乐山市人民医院感染科主治医师，从事传染性疾病工作14年。自2018年6月30日前往美姑县人民医院，帮助开展艾滋病防治工作一年多来，全县防艾形势取得阶段性成效，同时成功筹建医院感染科。截止2019年12月底，美姑县艾滋病治疗覆盖率和有效率均在85%以上。感染科独立运营至今，共收治住院专科病人1002人次，抢救急危重症的患者100余次，成功率达90%，无一例差错事故及医疗纠纷，他真正做到了用平凡的身躯，扛起时代的责任。

我是一名党员，我优先上！

“汗水付东流，愁肠寸断心亦忧；荆棘坎坷多少次，莫愁，笑傲人生勿泪流；常胜自古未有，尽力拼搏是所求；持之以恒待转载，昂首，累累硕果染金秋！”这是易斌前往美姑县扶贫之前勉励自己而作的一首小诗，既是他的人生感悟，也是他作为一名普通共产党员的人生信仰。

“我是一名感染科医生，我不上一线，谁上一线？” 1月27日，农历大年初三，接到凉山州委组织部下达的紧急召集通知后，作为对口帮扶干部，易斌毅然放弃春节休假，迅速返岗，将工作岗位扎在了美姑县新冠肺炎疫情防控战役最前沿，帮扶干部变身疫情防控先锋。

易斌在为隔离病区的患者调整治疗方案、完善病历资料、上报相关数据。

美姑县人民医院，是全县防控新冠肺炎疫情的主战场，而感染科则承担起全县26万余人新冠肺炎防控诊疗工作。

疫情发生后，医院迅速启动感染病区设施改造、标识标注等收治准备工作。易斌带领医院其他同事对病区进行改造，建成了符合标准的发热门诊和病房。同时进一步划分“二道三区”规范化管理，使人流、物流截然分开，从而避免交叉感染。

针对疫情防控期间可能面临的医护感染风险，凭借多年来的感染科从业经验，易斌主动就《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》对全院医务人员进行了培训，有效提升了医务人员职业防护意识，以及对不明原因肺炎及新型冠状病毒肺炎疫情的防控救治工作能力。

防护服、手套，防护面屏……疫情发生后，病房隔离区进出都有严格要求，防护装备一个都不能少。每天早上8点，易斌全套防护后再进入隔离区为病人进行日常查房，了解病人的检测检验结果，并根据专家组的意见对病人进行治疗，完善病历资料，上报相关数据等，病房里易斌忙碌的身影穿梭不停。

“在隔离区的工作虽然辛苦，但付出都是值得的，务必做到患者零漏诊、力争零死亡，医护人员零感染。”易斌坚定地说。除了负责治疗病人，作为感染科挂职副主任，易斌同时负责优化患者入院的各种流程，对新组建的病区进行分区，制定穿脱隔离衣的流程，梳理出病区行走路线等。

每天几乎“满负荷”运转的他，遇到突发事件时，却总是冲在第一个。2020年2月3日，美姑县中彝医院接诊一名湖北返乡发热的彝族老乡。凌晨近1点的冬夜，鹅毛大雪，易斌沿着湿滑路面“逆行，第一时间为其拟定诊治方案，成功控制了病情。

“当彝族老乡对我点头微笑时，那些淳朴、善良的笑容，给了我无穷的力量和信心。”易斌介绍，截止3月12日，全院患者零漏诊，无一例医护人员发生医院感染, 收治患者无一例死亡。

我是一名医生，我必须上！

2018年6月15日这一天，省卫计委下达文件《关于选派综合帮扶凉山州脱贫攻坚工作队队员的紧急通知》，科室需选派一位优秀骨干人才前往凉山州美姑县对口帮扶、脱贫攻坚，时间为期三年。

消息下来那一刻，所有医生因家庭、工作、环境、路途等各种顾虑犹豫，而易斌家中尚有年迈的多病的父母需要照顾、两个年幼的女儿需要抚养。

“我是医生，这时候必须上!”易斌作为共产党员服从大局，克服重重困难，义无反顾主动承担下了帮扶工作。

四川省凉山州是全国最大的彝族聚居区，易斌帮扶的美姑县HIV感染者多，村民思想意识严重落后。

刚到凉山，当地人认为生病是鬼神作怪，所以祈求鬼神，不相信医学。甚至还有人认为医务人员“抽他们的血拿去卖”“拿他们做实验”，对医务人的接触管理十分抵触。这给帮扶工作带来了巨大的挑战，但是易斌并没有退缩，他深知基层工作需要耐心。

两年多来，易斌多次深入美姑县看守所，走遍了县内11多个艾滋重点乡镇，面对面与HIV感染者沟通交流。同当地干部群众一道，步行三个多小时到偏僻乡村，耐心地询问艾滋病病人的服药情况，并为他们建立台账。与村艾防员交换工作意见，就如何让病人“吃上药，吃好药”出点子。吃土豆，喝酸汤，开展面对面的沟通交流，调查摸底，及时掌握基层第一手资料，了解当地风俗民情。

由于当地艾滋、结核、肝炎等传染性疾病感染率高，2019年4月，易医生还帮助美姑县人民医院筹建感染科。易斌兼任感染科副主任，负责科室管理、人员培训和指导等。同时他还身先士卒，加入临床一线值班工作，重新组建后的美姑县人民医院感染科，提升了对各种传染性疾病的诊治能力和救治水平，美姑的患者在本地就可以进行准确的诊断与治疗，方便了彝汉群众就近就医，特别是为艾滋病的防控提供了坚强力量。

我是一个父亲，我应该上！

“亲爱的宝贝，今天是你4岁生日，对不起！爸爸因为抗击新冠肺炎疫情和凉山脱贫攻坚工作再次爽约不能陪伴你！真的对不起！你还小，也许你现在还不能理解，等你长大了一定会因为爸爸今天的工作而骄傲的……”这是易斌在战疫一线写给女儿的一封家书，这封寄托了父亲对女儿满满期待与祝福的书信，这封承载了父亲的光荣与信念的书信，让我们看到了一名百年老院医者的家国情怀和使命担当。

而在美姑县，同样有一个如花一般年纪的小女孩让他牵挂。

2019年10月15日，美姑县九口乡发现一名9岁的艾滋病女孩全身发热、面色苍白、四肢间断抽搐、手脚冰凉，伴咳嗽、咳痰，伴腹痛、腹泻，由当地村医送入美姑县人民医院感染科。

经了解患儿系艾滋病孤儿，父母因艾滋病去世了，入院后患儿出现心率减慢、血压下降，呕吐频繁，无尿，神志模糊。入院诊断考虑艾滋病基础上并发感染性休克。

患儿生命危在旦夕，病情就是命令，时间就是生命，易斌立即组织医护人员进行心肺复苏抢救，吸氧，抗感染、快速补液扩充血容量、纠正酸中毒等抢救措施，并组织医院相关科室会诊协同抢救。经抢救三天后患儿心率，血压恢复正常，意识状态改善。在感染科的积极治疗和精心护理下，14天后患儿各脏器功能恢复，好转出院。

“易医生你会走吗？走了以后会不会再来？”出院时小朋友们问易斌。易斌的回答简洁有力。“我一直在，从未离开。”

小女孩充满希望的双眼，让易斌想起了家中的女儿，他说，作为一名党员，看到这样的情况，更应该去做点什么、奉献点什么，让自己成为照亮别人的一道光，能够给予这些贫困地区的孩子们更多的温暖。

在美姑县苏洛乡检查点指导新冠肺炎一起防控工作

“作为一名感染科医生我始终不忘从医初心，肩负救治病人的光荣使命，一往无前，坚持不懈，守护着这片土地，挺在大凉山防疫战斗的前排。”面对荣誉，易斌医生泰而不骄，他表示，作为一名帮扶干部，用自己的实际行动，践行初心使命，扛起责任担当，为坚决打赢脱贫攻坚战和疫情防控阻击战贡献自己的力量，感到无比光荣自豪。（乐山市人民医院供稿）