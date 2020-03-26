赏花何必远行“打卡”，宅家也能不负春光

编者按

2020年开局尽管一场新冠肺炎疫情令人郁闷，但一切美好还是包裹着希望随着春天按时抵达。“春分麦起身，一刻值千金”。此时祖国大江南北，莺飞草长，杨柳青青，小麦拔节，油菜花香，桃红李白迎春黄。

三月春风起，最是赏花时。春天是一个诗意的季节，你可以慢下脚步，聆听万物生长的节奏、欣赏百花盛开的美景。春天也是大自然盛情的邀请，每一片芽叶里都藏着一份新生的喜悦，每一朵花里都蕴含着生命的正能量，花色大好不可辜负，更不可敷衍。虽然疫情让我们不能远行赏花或去网红花海“打卡”，也许云赏花、小区游、口罩秀、街心公园踏青……这些在家门口的春游，会让你感叹：众里寻她千百度，她却开在楼门不远处。

没有一个冬天不能过去，没有一个春天不会到来，不要再用过冬的心态，活在春天里。历史会记住这个春天，愿多年以后，我们再回忆起这个戴着口罩的特别春日，可以笃定、自豪且无憾地说：我与春天共同生长过！

冲下楼，去小区“植物园”赏春

■ 胡杨 文/摄

没有一个冬天不能过去，没有一个春天不会到来。2020年的春天随着湖北的解封和全国本土疫情传播基本阻断如约而至了。

这些天每到中午12点我都是冲下楼去，去我的小区“植物园”赏春。心情就像歌手白雪唱的那首歌：“久别的人谁不盼重逢，重逢就怕日匆匆。

小区里的玉兰花开了，本来它的花期就短，春天又多风，真怕错过它们最美的容颜。那天站在玉兰树下，看湛蓝天空下凌波仙子们兀自绽放，随风摇摆，那一刻我与一树的玉兰花“共振”了。

即使在疫情严峻的早春，我也没有忘记跟随春天的脚步，渐次感受万物的生长。我的春天，是被院里的那棵腊梅唤醒的。翻看今年的朋友圈，第一次拍腊梅是1月18日，那时它“小荷才露尖尖角”，只冒出几个黄豆豆；1月31日我拍了盛开的第一朵腊梅花；随后，小树上渐渐地像星星点灯般缀满了黄色的小花朵，它们玻璃般透明，蜡质让她们显得厚实而饱满，香飘七里。

3月2日，我拍了照片，向同事简发出邀请：“花都开好了，快来看腊梅吧。”她立刻回复道：“一个多月没出门了，人快发霉了。赏梅，怕只能等来年了。”去年，当我跟杭州长大、小时候家里都会插腊梅的简说起我家门前的腊梅时，她不信。“北京怎么会有腊梅？”当时就约好，来年春天来我家赏梅。没想，疫情让她又要等到明年了。

屈指算来，腊梅花陪了我整整2个月了。我眼见着它从无到有，从透明、厚实、蜡质优良，香味浓厚，到渐渐变得薄如蝉翼，失去水分，脸上长“斑”。3月18日拍下的腊梅花，果真已像迟暮的女子……但是，2020年最严酷的春天，它们最好的时候，我在；它们最香的时刻，我嗅。

如果腊梅花是春天这部大剧的启幕使者，那么到了三月，尤其是春分前后，眼前的世界“唰”地就被刷上了五颜六色。玉兰花刷的是白色、紫红色，迎春花、连翘花刷的是黄色，桃花刷的是粉色，海棠刷的是红色……

那天6点多下班到什刹海地铁站附近，抬头遇见两棵玉兰树比邻而站，怒放的花朵惊艳了我的视线。它们一棵是紫红的，一棵是素白的，像“红玫瑰与白玫瑰”……

春风不解意，三月桃花寄。那天中午我跑步时又被一片粉红拽住，痴痴地在山桃花树下猛拍，脑海里突然就“对接”了那年在不丹旅游时，夕阳把扎西却宗长长蜿蜒的路装点成“金光大道”，9米多高的红墙外是一棵棵桃花树……于是立刻找出不丹一路上听的歌，是李健的《风花树》。“孤独的花睁开流泪的眼，祈求时间不要去改变，它不知道有一种脆弱叫思念。沉默的树盛开在天蓝，逝去生命年华的灿烂，它不知道有一种脆弱叫永远……”

有一种脆弱叫思念，有一种脆弱叫永远。那天看到老妹拍的油菜花田，我立刻说：“你去胡庄了！”老妹大吃一惊道：“这你也看得出来？”我说：“去年我回老家的时候，跟老妈去胡庄那边拔野菜；前年春天，我骑着共享单车去了胡庄那边，看满河堤的油菜花开……”

每年早春时节，当北京还没有花开，老家的花就先行邀约了。这时我会回家探亲，陪爸爸妈妈过春天，这是我每年的固定项目。等从老家返京，北京进入花期，贪婪地我就这样过了双倍的春天。

今年因为疫情影响，我与老家的春天只能失之交臂。还好有老妹，跟我一样爱拍照，和我分享着老家的春天。3月20日春分。武汉女友作家艾小羊发了一张桃花树照片。她写道：“这个角度的桃花，每一朵都镶了金边，大自然果然是最好的药。”

是的，春天是属于治愈系的，没有什么哀伤是春天治愈不了的。怒放的花儿告诉我们：既然活着就要努力向上，以美好示人；万物生长告诉我们：生命的真相就是一个瞬间接着一个瞬间。珍视自己，一天一天，一瞬间一瞬间，都认真地过好，你的人生即刻就会呈现灿烂的景象。

“方春和时，草木群生之物皆有以自乐”，《汉书·文帝纪》里这句话意思是说，春分时，草木与万物都自得其乐。是的，春天里，每一片芽叶里都藏着一份新生的喜悦，每一朵花里都蕴含着生命的正能量，我们要做的就是，调整自己的频率，融入春天的奏鸣曲，与天同乐，与万物一起生长。不要再用过冬的心态，活在春天里。

行走阡陌间，寻找一千个细小的春天

■ 邓伟琼

三月春风起，最是赏花时。如果选择在三月出行，多半是为了邂逅那些花儿，毕竟没去赏花的春天是不完整的。但是今年春天因为疫情注定不能远行，我就去田间地头寻找春天。

诗人海桑写道：“春天不是一个，是一千个，哗啦啦滚了满地，捡都捡不过来。那就告诉我你的名字吧，你五颜六色的名字，如果我一个个喊你，我的嘴唇就变成彩色。”

这几日，每天从医院下班后我都唱着“大王叫我来巡山”，去小镇茶盐古道“云梯街”的尽头，那个叫独门嘴的地方，踏青寻春。

我的目的地是农人们的田间地头。那里桃花红、李花白，充满春色诱惑的大自然，俘获了我的眼、我的心。清晨太阳出来后，一山坡的萝卜花最招人喜欢，风来了，它们铃铛一样的笑脸随风摇摆。这些日子，我看着金灿灿的油菜花，渐渐变成了饱胀的果荚。紫盈盈的萝卜花这边谢了、那边还梦幻般地存在着。

星期天的中午，我坐在田间松松的草地上看书，有簇新簇新的太阳照着，整条光谱灿烂地喊我：躺下，躺下，睡一个童话式的午睡，拥抱一种柔和、广阔而又奢侈的安全感。

那一刻，如描似画的春撩拨得我耳朵痒痒，心里痒痒，思绪痒痒，一丝丝一缕缕向外牵扯，又向外延伸。于是我看是奔跑，飞升，却突然与翠松那深深浅浅的绿撞了个满怀。

傍晚时分，有长着长长尾翎的鸟儿极快地从我眼前掠过。我驻足聆听，有许多种鸟儿的叫声，唧唧、啾啾、喳喳、鵴鵴、咕咕，还有拉长尾音的布谷声。

这几天正是春耕时节，农人最忙碌的时候。看到88岁的老婆婆在拨弄着土地，我好奇地问，原来她在种花生。于是我边向婆婆讨教边拿过锄头，学着婆婆的样，挖出一个个坑，然后每个坑里丢进三粒或四粒花生……

离开婆婆没多远，又看到一个种玉米苗的大姐，一问一答中，我知道玉米要先育苗再移栽，过1周左右来浇水施肥。每一种作物都有它自己的种植方式和生长节奏。

前几天，我曾去江边喝了一个混合着青草和豌豆花的下午茶。面对着温柔的水波，有习习凉风，有嫩芽探头，有花儿陪伴……那一刻，我感觉春节以来自己内心里的紧张、悲伤和压抑一下子被治愈了。

春天将思念拉得很长、很浓、很深远。这段时间由于在医院工作的原因，一直不能回家。我发现，所有的美好都在无限地放大、发酵。我仿佛又回到了车、马、邮件都很慢的时代，你与爱人的储蓄单上都是满纸的爱，信笺上是纸短情长，视频里是你侬我爱。

如今，昏天黑地的抗疫战备模式后的暂停键，让我一次又一次走进自己的内心，发现至美的春天。

云赏花、小区游、口罩秀、公园踏青……

2020开启赏花游春多元模式

■ 木易

春暖花开，但因为新冠肺炎疫情影响，今年并不提倡远行赏花或去网红花海“打卡”，但是我们完全可以在小区或附近公园就近踏青赏花，或者干脆安坐家中来一场“云赏花”盛宴。奉上一份春日赏花攻略，让我们安全第一，赏花第二。

赏花何必去远方，小区一游也不错。春色满园关不住，但没有出入证你就会被“关住”。疫情期间，一张小小的出入证，就是你在小区附近赏花的通行证，也会勾起我们不少儿时的回忆。家住碧桂园的陈女士，周六带着儿子在小区里放风，她给9岁儿子布置了个任务，去找10种不同的花，拍照、识别。小朋友高高兴兴找花、拍花，然后用“花伴侣”APP识别花名以及特征，不亦乐乎。“在非常熟悉的环境中，发现那些平时被忽略的美感，还有寻宝和探秘的感觉，孩子很喜欢。我转了一圈回来也很有收获，体会到世界上并不缺少美，而缺少发现美的眼睛。”陈女士说。

开启“云赏花”模式，还是家乡的油菜花最美。疫情虽已好转但远未结束，建议大家还是尽量少出门，在家“云赏花”也不错。去哪儿网就推出了“国内最美油菜花海大比拼”的“云赏花”模式。每年三月正是油菜花争相开放的时节，这时候江西的婺源、云南的罗平、陕西的汉中等地都变成了鲜艳的金黄色花海。全国各地那么多油菜花海，到底哪一个最能戳中你的心？不少网友表示：走遍世界，看遍繁华美景，看来看去，只对家乡的油菜花田情有独钟。

用照片、视频等，晒出你眼中最美春色。如果“云赏花”是被动的，那么用照片、视频，记录你眼中的春色，就是主动出击了。目前抖音、快手以及不少旅游APP都上线了分享最美春天的视频活动，无论是随手记录还是精心剪辑，无论是航拍美景还是自摄Vlog，如今每个旅游者都可以变身为一个分享者、好导游。参与“拍视频，晒最耀眼春色”等线上活动，可以将你拍的鸟语花香、春光民俗分享出去，让更多的人看到最美春色，治愈同样没有出门小伙伴的心。

口罩封印 or 拯救你的颜值。春天的花海太美了，但是比春天的鲜花更美的是春光中的你，穿上美美的衣服在花海里拍照，定格下最美好的瞬间是每个女人的最爱。说到拍照，今年很多美照都少不了口罩。去哪儿网发出了“口罩封印or拯救了你的颜值？”吸引了无数美女帅哥狂晒自己的“口罩秀”。其实，口罩也正是这个春天的独家标记和记忆呢。

赏花拍照有何穿衣宝典。浅色衣服是首选，比如粉色连衣裙或上衣，白色连衣裙及浅紫色衣服，都很上相。尽量不要穿黑色及很鲜艳的印花上衣，在五彩斑斓的花海背景下会显得很零乱。也尽量不要穿运动服，一袭素色长裙更能凸显你的美丽。卡其色风衣也非常适合赏花穿，不过卡其色和树干、土壤同色系，拍照时需要注意避开。用美图秀秀的胶片时光滤镜美化一下，会显得更漂亮。