北京新国展集散点：24小时服务不断档

新国展入境人员集散点，各省区市集散区域井然有序。记者杨睿/摄

工作人员正为一名入境旅客办理转运。记者杨睿/摄

江西省集散点工作人员向记者展示为入境人员准备的“爱心包”。记者杨睿/摄

一对母女在陕西省集散点填写入境人员基本情况。记者杨睿/摄

防范疫情境外输入是当前北京防控工作的重中之重。中国国际展览中心新馆（新国展）是首都机场入境北京旅客的转运集散地，全国各省区市、北京市各区都在此设立临时转运点，进行入境进京人员的接收、转运和服务保障工作。中国妇女报·中国妇女网记者从入境进京人员新国展集散点指挥部了解到，从3月10日正式启用至3月24日24时，新国展集散点24小时服务不断档，共登记转运42405人。

为切实做好新国展集散点分流转运和疫情防控工作，北京市在新国展集散点成立指挥部，由国家机关事务管理局驻京办事处与综合管理司、北京市相关单位、16个区和经济开发区抽调精干人员组成，下设省区市协调小组、地面和场馆保障小组、健康管理小组等多个小组，开展人员分流转运和服务保障工作。

根据旅客目的地不同，新国展集散点分两个登记区：目的地为北京的旅客登记区和目的地为外省市的旅客登记区。为做好人员登记转运和服务保障工作，各省区市、北京市各区第一时间成立工作专班，选派优秀骨干力量驻守集散点，建立起点对点、手递手的闭环防控体系，全力做好入境进京人员的安全转运和服务保障工作。（记者杨睿）