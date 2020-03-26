摒除卫生陋习 不让“小节”毁了“大健康”

新冠肺炎疫情的发生，警醒人们必须讲个人卫生、保持公共卫生。两个月来，戴口罩、勤洗手、勤消毒成了人们每天的“规定动作”。但随着疫情形势好转，街上行人越来越多，烟头、垃圾、斑斑痰迹又重现地面。疫情“伤疤”还没好，不能这么快就忘了疼，必须彻底摒除不讲卫生的积弊。

平日留心观察就可发现，诸如饭前便后洗手、用手帕擦鼻涕、将垃圾扔进垃圾桶、不随地吐痰等，受过教育的孩子这方面意识比有些成年人强。最近，多地在推动使用公筷、公勺的倡议时，就意识到这个问题，将“小手拉大手”“学生教育家长”作为宣传教育的具体措施。

随地吐痰会传播疾病，乱扔垃圾会滋生细菌的道理，人们都懂。但常常积弊难改，关键还是思想意识和习惯问题，一些人觉得这只是生活小节。

这次新冠肺炎疫情，让人们认识到，卫生习惯不是小节，而是关系到健康安危的大问题。讲卫生、保持公共卫生，不仅是特殊时期需要，平时也要养成自觉遵守的习惯。

养成良好卫生习惯，并非一蹴而就。要真正做到内化于心，外化于行，认真对待卫生习惯问题；同时，纠正不讲卫生陋习，惩戒措施不能缺位。