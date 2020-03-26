中国为全世界抗疫持续贡献力量

一架满载匈牙利政府从中国采购防疫物资的包机24日早晨抵达布达佩斯李斯特国际机场，匈总理欧尔班（左）与中国驻匈牙利大使段洁龙相互致意。新华社发

3月25日，14名中国专家组成的中国第三批赴意大利抗疫医疗专家组乘坐包机从福建省福州市出发。新华社发

当地时间23日，中国同拉美和加勒比国家举行了视频工作会议，就新冠肺炎疫情防控开展交流。新华社发

新华社北京3月25日电（记者 田晓航）“在过去两个多月时间里，中国人民团结一心，众志成城，奋力抗击疫情，为全世界的抗疫斗争赢得了宝贵时间，也作出了重要贡献。”在23日举行的外交部例行记者会上，外交部发言人耿爽如是说。

回望两个多月艰苦卓绝的抗疫斗争，中国全力以赴，采取了最果断有力、最严格、最全面的防控措施。

迅速研发出病毒核酸检测试剂盒并不断向湖北医疗机构配发；1月23日宣布关闭离开武汉通道；及时发布、更新诊疗和防控方案；从全国派出4万多名医护人员源源不断驰援湖北；多次下拨财政资金支持抗疫，迅速调配医疗和生活物资保障供应；仅用十多天建起火神山、雷神山两座医院，紧急启用多家方舱医院……

“中国速度”令世界惊叹，中国医护人员尽最大努力救治每一位患者的决心和壮举，令人动容。

在抗击本国疫情的同时，中国始终本着公开、透明、负责的态度，及时向世界卫生组织和国际社会通报情况，分享信息，开展国际合作。

1月3日，中国开始向世卫组织和各国定期通报疫情信息；1月12日，世界卫生组织宣布，已收到中国分享的新型冠状病毒基因序列信息；1月21日，中方公布新型冠状病毒核酸检测引物和探针序列……

一系列举措得到了国际社会的高度评价和普遍赞誉。

世卫组织同中方组织联合专家考察组在中国实地考察后认为，中国防控举措全面扎实、富有成效，中国的努力为全世界争取了宝贵的时间，也为其他国家提供了借鉴。世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德表示，中国采取的有力措施避免了可能发生的数十万例感染。联合国秘书长古特雷斯还指出，中国人民为防控疫情做出了巨大牺牲，“他们正在为全人类做出贡献。”

正当中国疫情防控形势发生积极向好变化之时，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并呈现蔓延态势。世卫组织3月24日公布的最新数据显示，中国以外新冠肺炎确诊病例已超过29万例。

危难之际，中国及时将疫情防控的“中国方案”“中国经验”和盘托出。

疫情发生以来，中国分别与欧盟、东盟、非洲国家、部分欧洲国家及韩国等多个地区和国家举行了多场新冠肺炎疫情相关电话会或专家视频交流会。

3月12日，国家卫生健康委员会与世卫组织以多地视频连线形式共同举办了分享防治新冠肺炎中国经验国际通报会，向世界介绍防治经验和案例，深入解读最新版新冠肺炎防控方案和诊疗方案，回答各驻华使馆提问。

“中国的防控策略、方法、技术、标准和案例等经受了实战检验，愿与国际社会分享，助力维护全球卫生安全。”国家卫健委主任马晓伟说。

刚刚打完“硬仗”的中国医疗专家来不及喘口气、歇歇脚，就立即投入更大范围的战“疫”。

在伊朗和伊拉克，中国专家深入政府机构、社区、医院、企业了解疫情、介绍防控经验和知识；在塞尔维亚，中国派出的抗疫医疗专家组与塞方急救和传染病等方面专家交流后，还将前往其他出现疫情的城市；疫情严重的意大利即将迎来第三批包括中医在内的中国抗疫医疗专家……

中国还向多国捐助了大量医疗物资。耿爽说，中国政府已经宣布向82个国家和世卫组织、非盟提供援助，包括检测试剂、口罩、防护服等，其中多批援助物资已经送达受援方。地方政府、企业和民间机构也已经在为有关国家提供捐赠。

“我们永远不会忘记在中国新冠肺炎疫情最严重的时候，国际社会对中国提供的政治支持和物资捐助。”耿爽说。

与此同时，中国多地正在与相关国家和地区协同强化口岸管控，加强卫生、检疫、海关、移民等部门协调联动和信息共享，加强国际联防联控。

公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。目前，治疗新冠肺炎还没有特效药，药物研发领域的国际合作显得尤为重要。

“应该基于中国前期的用药经验积极开展跨国多中心临床试验，进一步验证药物的有效性。”全球健康药物研发中心主任丁胜说，这对于新冠肺炎患者救治乃至相关学科的发展都具有重要意义。

科技部生物技术发展中心主任张新民近日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，中国将进一步加强同世卫组织沟通交流，同有关国家特别是疫情高发国家在溯源、药物、疫苗、检测等方面的科研合作，共享科研数据和信息，为取得全球抗疫的最后胜利贡献中国智慧和中国力量。