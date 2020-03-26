搭载防疫物资中欧班列驶向西班牙

新华社乌鲁木齐3月25日电（记者 关俏俏 白志强）25日凌晨，搭载出口欧洲防疫物资的X8020次中欧班列在阿拉山口口岸换装出境，驶向西班牙。

记者从阿拉山口海关了解到，X8020次中欧班列于21日晚从浙江义乌发车，终点为西班牙马德里市。列车搭载的防疫物资包括11万余个医用口罩和766套防护服，共计70余箱。在我国境内最后一站阿拉山口口岸，从进站到放行，中欧班列需经过铁路部门的票据办理、车辆编组和海关部门的监管核封等多道程序，为压缩防疫物资在边境口岸的滞留时间，各部门都开通了绿色通道，对本次列车进行优先办理。

在多部门协同作业的过程中，铁路与海关部门的票据流转因涉及多部门并需与哈萨克斯坦多斯特克站进行票据对接，因此耗时最长。为提高工作效率，铁路部门提前与代理单位沟通，实现了货物票据提前预审，票据流与车辆流的平行作业有效加快了班列放行速度。“工作人员提前在岗等待班列到达，第一时间进行换装作业，将时间由10小时压缩到6个小时。”阿拉山口站货装车间副主任高强说。

西班牙马德里是义乌中欧班列在欧洲的大本营，也是各国货物沿丝绸之路经济带实现贸易往来的重要集散地，自2014年11月18日义乌-马德里首趟中欧班列开行以来，呈现出跨越式发展的态势，开行线路增至11条。