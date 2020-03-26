钟南山团队获国家科学技术奖提名

记者昨天 从国家科学技术奖励工作办公室获悉，2020年度国家科学技术奖提名工作已结束，共收到有关单位和专家提名的国家自然科学奖项目333项，国家技术发明奖项目333项，国家科学技术进步奖项目1135项。在国家科技奖创新团队奖评选中，钟南山呼吸疾病防控创新团队获得提名。

此次公开的获奖项目中，诺贝尔奖获得者屠呦呦提名的项目“中医药文献传承创新模式研究与应用”，以及“中国杂交水稻之父”袁隆平提名的项目“广适性骨干亲本Y58S创制与超级稻新品种选育”等被提名为国家科技进步奖一等奖。中国工程院院士李兰娟和魏于全等人提名的项目“铁稳态代谢的分子调控网络”等被提名为国家科技进步奖二等奖。在国家科技奖创新团队奖评选中，钟南山呼吸疾病防控创新团队获得提名。

国家奖励办表示，自受理项目公布之日起30日内，任何单位或者个人对公布项目的创新性、先进性、实用性及提名材料真实性和项目主要完成人、主要完成单位持有异议的，应当以书面方式向国家奖励办提出，并提供必要的证明材料。（记者 张航）