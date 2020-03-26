塞尔维亚在中方建议下建方舱医院

3月24日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，塞尔维亚士兵和工作人员为方舱医院组装病床。 新华社发（塞尔维亚国防部提供）

据新华社贝尔格莱德3月24日电（记者 石中玉）塞尔维亚国防部24日说，在中国专家组建议下，塞尔维亚开始着手把首都贝尔格莱德会展中心改建为一座方舱医院，用于收治新冠肺炎患者。

塞尔维亚国防部成员、士兵、志愿者等当天在贝尔格莱德会展中心设立约3000张床位。塞国防部长武林表示，塞尔维亚遵循中国专家组的建议，以确保方舱医院满足收治和隔离条件。

中国专家组当天还到访塞尔维亚军事医学院，就如何正确落实“早发现、早隔离、早治疗”、重症患者的治疗以及如何降低医护人员感染风险等议题与当地专家交流。

由中国国家卫健委组建、广东省卫健委选派专家组成的中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组一行6人21日晚抵达贝尔格莱德。他们与塞方急救和传染病等方面专家交流后，还将前往其他出现疫情的城市。

塞尔维亚卫生部公布的数据显示，截至当地时间24日15时（北京时间24日22时），塞尔维亚共对916人进行了新冠病毒检测，确诊303人，死亡3人。