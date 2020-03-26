自新冠肺炎疫情发生以来，我一直十分关心疫情形势。上个月，我们日中友好议员联盟前往中国驻日本大使馆，对中国遭受疫情表示诚挚慰问，并为中国抗击疫情捐款，略尽绵薄之力。

新冠病毒是一种前所未知的病毒，没有疫苗和特效药。疫情发生后，中国政府高度重视，举全国之力，迅速采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。当前，中国国内疫情防控形势持续向好，彰显了中国特色社会主义制度在应对突发事件上的巨大优势。中国为防止疫情在世界范围扩散作出突出贡献，得到了包括联合国和世界卫生组织在内的国际社会高度赞赏。

疫情防控期间，中国涌现出了很多感人故事。一批又一批医务人员不顾感染危险，从中国各地毅然奔赴疫情最严重的地方。我借此机会想对所有参与抗疫的医务人员表达由衷敬意，相信中国人民一定能够尽快彻底战胜疫情。

国之交在于民相亲。2000多年来，日中两国人民互学互鉴，互帮互助，促进了各自发展。近年来，中国各地频繁在日本举办文化交流活动，这些活动深受日本民众喜爱，增进了日中两国的感情。疫情发生以来，日本地方政府、企业、普通民众不仅纷纷向中国寄去紧缺医疗物资和捐款，还通过录制视频等方式为武汉加油，为中国加油。一个个感人的互助故事，生动地阐释了“日中友好的根基在民间”这一道理。

上世纪80年代初，我前往北京留学，不仅学习了汉语，还结交了很多朋友。其间，我走访了中国各地，感受到改革开放之际，中国处处洋溢着生机与活力。从那时起，我就决定做日中友好交流的桥梁。两年前，我在东京发起成立了全日本留华毕业生同窗会，希望让所有去中国留过学的日本人都能成为日中友好的使者。新中国成立70多年来，中国取得了巨大发展成就。为了让大家感受中国发展的脉搏，我们组织日本留华毕业生去中国参观考察，通过他们向日本社会介绍真实的中国，增进日中两国相互理解，推动两国各领域交流合作。

日中是一衣带水的友好近邻。疫情面前，人类是守望相助的命运共同体。近来日本国内疫情形势严峻，中国人民在努力抗击本国疫情的同时，尽己所能向日本提供支持和帮助。不久前，中方向日方交付一批新冠病毒核酸检测试剂盒。近期中国政府还分批次向日本捐赠了防护服和口罩等物资。很多中国地方省市、企业和个人也在积极行动，向日本捐款捐物，为日本加油打气。

山川异域，风月同天。在全球化时代，公共卫生安全、气候变化等问题都是人类面临的共同挑战，单凭一国力量无法解决，迫切需要各国密切协调、合力应对。面对疫情，携手并肩方能共克时艰。各国应在病毒检测、药物和疫苗研发等方面加强合作，科研机构需加强协同攻关，共同为维护人类健康福祉而努力。

中国和日本地缘相邻，又分别是世界第二和第三大经济体，加强合作的重要性和可能性超越以往任何时刻。期待日中两国加强新冠病毒研究交流合作，分享疫情防控经验和做法，并在传染病防治和公共卫生体系建设等领域进一步开展互学互鉴和互利合作，共同维护两国人民的生命安全和身体健康，为两国关系发展注入强劲动力。

（作者为日本众议员、日中友好议员联盟干事长）

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 03 版）