疫情防控决不能掉以轻心

从3月25日零时起，湖北省武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通；从4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。

武汉和湖北是全国疫情防控的重中之重，湖北和武汉解除对外交通管控、有序复工复产，意味着疫情防控的阶段性成果不断巩固和拓展，全国人民都为此感到欢欣鼓舞。但是，零星散发病例和局部疫情暴发的风险仍然存在，特别是国际疫情快速蔓延带来的输入性风险持续增加，必须保持头脑清醒，决不能掉以轻心、麻痹大意，决不能让持续向好形势发生逆转、让各方面艰苦努力前功尽弃。

越是在这个时候，越是要高度警惕，清醒看到当前国内外疫情形势的复杂性和严峻性。从国内看，一方面，持续向好的形势容易让一些人产生麻痹心理、松劲心态，觉得最困难的阶段已经过去，可以摘掉口罩自由呼吸、解除防护放松一下了。另一方面，推进复工复产、决战脱贫攻坚、决胜全面小康的紧迫任务，容易让一些人忘记完成好这些繁重任务的前提是要做好疫情防控，忽视人员流动和聚集增加会带来疫情反弹风险。从国际看，全球疫情大流行，使输入性风险显著增加，防控任务又陡然加重，也容易让一些人产生厌战情绪。必须认识到，新冠病毒具有传播速度快、防控难度大的特点，这是不以我们的意志为转移的。特别是在境外疫情形势趋于严峻的情况下，巩固和拓展国内持续向好形势如逆水行舟，尤须持续用力，否则“一篙松劲退千寻”。当此之际，必须一鼓作气，咬紧牙关，坚持到底，坚决扛住、守住，不获全胜决不轻言成功。

越是在这个时候，越是要坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，继续抓紧抓实抓细各项防控工作。要坚定不移落实好“外防输入、内防反弹”的防控策略，维护好来之不易的防控成果。武汉市和湖北省要紧紧扭住医疗救治和社区防控两个关键环节，继续做好重症患者救治，及时收治新发病例，并做好流行病学调查。各地要继续做好科学精准防控，对新发病例发现一起及时依规处置一起，坚持实事求是、公开透明发布信息，不得瞒报漏报。要加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，在落实好科学精准防控各项措施的前提下，积极有序推进企事业单位复工复产。要坚决落实外防输入重点任务，完善数据共享、信息通报和入境人员核查机制，航空运输、口岸检疫、目的地送达、社区防控要形成闭环，筑牢防线。要进一步加强疫情防控国际合作，完善同有关国家的防控策略协调机制，加强防控和救治经验分享，为国际社会抗击疫情提供力所能及帮助。加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，保护他们的生命安全和身体健康。

“泾溪石险人兢慎，终岁不闻倾覆人”。我们只有慎终如始、毫不放松做好疫情防控工作，不断研究新情况、解决新问题，因时因势调整工作着力点和应对举措，始终做到守土有责、守土有方，才能确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 01 版）