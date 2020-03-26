“凡人”英雄最让人感动

英雄可以不计回报，我们不能无动于衷。应该多关爱、多呵护

“我等你平安归来！”40天前，云南省公安厅民用机场公安局民警周隆剑与驰援湖北的医务人员妻子丁怡紧紧相拥、匆匆告别。3月22日，分离40天的他们终于相聚春城，隔空相拥。一句“老婆我爱你”，一句“往后余生都是你”，打动了万千网友。

视频不长，感动满满。不同的岗位，同样的担当：主动请缨、远赴湖北战疫主战场的丁怡，不知道脸上压痕是否已经恢复；值守交通节点的周隆剑，还要继续守护着身后的春城。按照规定，妻子丁怡返回后还要集中休养14天，丈夫周隆剑还要继续坚守在一线，口岸防疫任务依然艰巨：日巡逻两万多步、通宵值守、配合对高风险人员隔离医学观察及转运，辛勤付出还将继续。

哪有什么岁月静好，不过是有人替我们负重前行。对于守护我们平安的人，当然应该心存敬意。周隆剑和丁怡的职业，离风险更近，付出更多。他们不是电影里的钢铁英雄，百毒不侵，他们和你我一样，普普通通，有空也喜欢看看电影、听听歌，多陪陪老人孩子。而正因为他们这样的普通人，因为职责所在，必须义无反顾，化血肉之躯为呵护大众的长城，这才更让人动容。

英雄可以不计回报，我们不能无动于衷。要让为众人拾柴的人感受到温暖。完成任务了，赶紧好好歇一歇，这是大家对奋战多日的、各地援助武汉的医疗工作者的心里话。守护大家的人，此刻，我们希望他们好好休息一下，顾顾小家。不光医生护士，其他忘我奋战在一线的同志，也是一样。如今，各地出台了一系列政策，关爱战疫一线工作者及其家属，大家打心眼儿里赞同！

当然，尊重奉献者、呵护守护人，不仅是政府部门的事，也是全社会的事。尊重和呵护，不光要体现在朋友圈里点赞、看视频时感动上，而且要延展到日常生活中。我有个朋友是名急诊医生，她对我说，我们不求感动和赞美，治病救人是我们的职责嘛！只求大家平时能多体谅医护人员的不易，遇上事，多商量，互相多理解。

奉献者备受尊重，将激励人们乐于奉献。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 07 版）