维护村庄清洁，要因村而异、分类支持、盘活资源、惠及个人，算好这笔生态账

村庄清洁如何可持续？

“村民的配合很重要”——浙江德清县五四村保洁员韩来根的话很有道理。村庄是大家的村庄，要保持村庄清洁、动员大家参与维护，村民的理解、认同起着重要作用。

为维护良好的农村人居环境，近年来，一些地方在建设基础设施、引导形成绿色生活方式等方面，因地制宜做出了不少尝试，取得了不错效果。近期，为了进一步推进这项工作，农业农村部等六部门联合印发《关于抓好大检查发现问题整改扎实推进农村人居环境整治的通知》，要求各省（区、市）对照2019年农村人居环境整治大检查发现的问题，及时彻底进行整改，扎实推进农村人居环境整治各项工作。

村庄要洁净，账要算得精。村庄卫生设施建设及其日常管理，绝非一蹴而就。长远来看，村庄清洁行动只有通过推动生活品质改善、促进产业发展，才能获得持续推进的动力。我国东中西部发展水平差异大，村民对生态宜居的要求也不相同，要因村而异、分类支持、盘活资源、惠及个人，算好这笔生态账。

首先，要明确当地实施村庄清洁行动的整体目标，算好总账。比如，影响村民生活的主要环境问题是什么？主要污染物及其治理方案是什么？各地应认真调研、科学规划，设计出符合当地实际的合理实施方案。在山东曲阜，北元疃村预先制定村庄整体规划，通盘考虑道路硬化、污水处理和禽畜粪污处理等项目，让各项清污工作统筹开展。

接下来，就要明晰细账、精准发力，执行好各类治理项目。村庄清洁内容繁多，在资源有限的前提下，要同时清理生活垃圾、村内塘沟及禽畜粪污等，考验当地政府的资源配给能力。在四川西充县，过江楼村并未重新规划生活污染物处理设施，而是在改造沼气管网的同时增建部分净水设施，成功减少生活排污，保住了一汪碧水。

最关键的，是要瞄准村民最直接、最迫切的期盼，惠及个人，让村民有实实在在的获得感。在浙江德清县，五四村让清污行动有了动力：村民积极清垃圾、免费领肥料，环境也随之悄然改善。

账算得精、算得清，村庄清洁工作才能形成常态化、持续化的机制。如此，垃圾有人清，村民有钱赚，还收获了好环境。何乐而不为？

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 14 版）