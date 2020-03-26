编者按：近日，农业农村部等六部门联合印发《关于抓好大检查发现问题整改扎实推进农村人居环境整治的通知》，要求各省（区、市）对照2019年农村人居环境整治大检查发现的问题，及时彻底进行整改，扎实推进农村人居环境整治各项工作。

为维护良好的农村人居环境，一些地方在加强相关基础设施建设、引导形成绿色生活方式等方面做出了有益探索。

四川西充县过江楼村

建管网 污水处理不再难

本报记者 张 文

“以前，村旁河段的水腥臭，从河边经过都要捂鼻子。”家住四川西充县古楼镇过江楼村的李学新说。打捞垃圾、清淤……当地实施水环境治理，修复河流生态，水质逐渐改善。

然而，打捞清淤只是治标，堵住源头才能治本。古楼镇镇长石健表示，要堵住生活污染，需下大力气，“污水处理站完善支管网后，人口聚居区域污水收集率能达90％以上”。他说，人口居住较分散的偏远乡村，是生活污水治理的难点。

在过江楼村，这一难点通过分类处理得到化解：该村改建了原本已普及到各家各户的沼气池，与厕所联通；厨余垃圾、粪污通过厕所流入沼气池进行厌氧处理，产生的沼气用于供能；其他生活污水倒入另一管道，流入村里的污水站。

村民高宜龙打开自家沼气灶，淡蓝色的火苗呼呼往上蹿，“不仅干净，沼气还可以用来做饭、烧洗澡水。”

古楼镇农业服务中心技术员李胜告诉记者，不进入沼气池的生活污水流到污水站后，进入水压升降池，再经厌氧消化池和滤池等处理，流入人工湿地。走进污水站旁的人工湿地，茵茵绿草正招引春风。“这里种着风车草、美人蕉……处理过的水再进行最后的净化，达到排放标准。”李胜说。

“这种治理方式看起来投资大，经济效益却很高。”西充县农村能源办公室主任刘梓益介绍，过江楼村有1300亩桃树产业园，沼液沼渣都是高效有机肥，既减少买肥料的开支，又提高农产品品质，还比化肥环保。

山东曲阜市北元疃村

清粪污 分类回收不乱排

本报记者 潘俊强

“以前，还没进村，鸡屎味儿就飘过来了，现在，在村里也闻不到了！”山东省曲阜市息陬镇北元疃村党总支书记张佃壮说。如今，在畜禽养殖村——北元疃村，村东郊集中着村里的养殖大户，散养变集中养殖，场区规划科学合理，粪便处理及时得当。

每天下午，收购粪污的封闭式运输车会沿着村东的生产路，统一收购养殖产生的粪便，运往临沂、泰安等地的肥料加工厂。

15日下午3点，粪污运输车开到惠德肉鸡养殖场。养殖户田猛启动自动化粪污传送带，1个鸡舍2.3万只鸡苗产生的粪便，运上了封闭式粪污运输车。整个过程仅用了15分钟。“这辆运输车是村里统一联系的。现在的畜禽粪便处理，省时省力又环保卫生。”田猛说，以前粪便清理问题是养殖户最头疼的事。北元疃村共有规模养殖户15户，一年下来，村里产生畜禽废弃物2万多吨。

“畜禽养殖分散、粪污处理不规范，是造成污染的主要原因。”在张佃壮看来，禁止粪便乱排只是治标，让畜禽废弃物有个好去处才能治本。

12家养鸡场有了对口的粪便收购商，有机肥料收购商上门拉货。此外，村里还指导养殖户每日喷洒生物除臭剂，夏季进行灭蝇处理。最终，村里的畜禽废弃物实现了无害化处理和资源化利用。

海南陵水县黎盆村

环保厕 设计智能污染少

本报记者 朱荣鹏

最近，海南陵水黎族自治县本号镇居民韩亚英路过镇政府时，发现门口多了不少新机器。

韩亚英拿出手机，对着新机器扫码、点击按钮，选择要投放的垃圾种类，即可实现便捷投放，“这个箱该投什么、不该投什么，写得明明白白”。

刷智能IC卡、扫描二维码、人脸识别……垃圾分类箱也实现了智能化；通过GPS定位，居民可以通过微信小程序查找到距离最近的垃圾箱。“科技创新，让生活更加智能化。”中车环境科技有限公司海南分公司工程师陈斯坡表示。

厕所也更智能。摆在本号镇黎盆村村委会门口的智能环保公厕，结合了物联网、传感器、绿色光能等技术，旨在解决异味控制、系统联动、节水节能等问题。

“给排水系统利用高铁给排水电控气动技术设计。”陈斯坡告诉记者，“所有硬件设备全部通过数据集成到智能主板，由智能主板对接服务器终端进行信息反馈和实体操作。”除了产品质量，还要解决成本问题。“我们根据政府实际预算配置调整，功能和档次不降低。”中车环境科技有限公司海南分公司相关负责人表示。

湖南华容县南竹村、兔湖垸村

改习惯 不靠蛮干靠示范

本报记者 申智林

暮春时节，湖南华容县的乡村生机盎然，房前屋后整整齐齐。

禹山镇南竹村党支部书记李敬阳说，当初村里要搞环境治理，村民熊再喜有些不以为然：“正经活都干不完，哪有心思弄？”

怎么办？不靠蛮干，靠示范。在村企业资助下，村里先帮助主动配合的村民除掉庭院杂草、清运垃圾，再种上绿化树。人带人、户带户，愿意清理庭院的村民越来越多。渐渐地，熊再喜坐不住了，主动联系村干部。在村里帮助下，熊再喜把坪场修整一新，种满了茶花树。最近茶花开了，坪场上嫣红点点、春晖满目。

在万庾镇兔湖垸村，大清早，村民蒋绍其将家里的垃圾分类装好，整齐地放到垃圾回收箱。“老蒋，看来‘最美庭院’的牌子，谁也抢不走咯。”门前村民来来往往，有人打趣。

老蒋家位于去集镇的主干道边，是村里的好地段。过去，他家散养的鸡鸭门前乱窜，垃圾丢得有一处没一处。村党总支书记郭忠培上门劝他改善下卫生，老蒋说：“不是不想搞，是没条件搞。”“纠正村民的习惯，要先改变他们的观念。”郭忠培意识到。

2018年，村里评比“最美庭院”，评上的家庭发铜制标牌作为表彰。“阵势很足，全村1500多人到场，能评上的家庭很有面子。”郭忠培说。

老蒋一听，回家就拆窝棚、丢杂物，学习垃圾分类。2019年，他家终于成了村里的“门面担当”。

浙江德清县五四村

清垃圾 科技助运更省力

本报记者 窦瀚洋

浙江德清县五四村，山峦叠翠，溪水潺潺，一派田园风光。

村党总支书记孙国文说，“村里的环境卫生现在全交给‘一把扫帚’管理，效率高多了。”“一把扫帚”，是指德清县“一把扫帚扫到底”城乡环境管理一体化模式。2014年，县里专门成立城乡环卫发展有限公司，对全县的公路养护、河道清理、城乡垃圾清运等实行集中管理。

韩来根是村里的保洁员，他说，自己要负责道路普扫、河道保洁等工作，工作时间、清扫标准等都有明确要求。“村民的配合很重要。”韩来根说，刚开始垃圾桶没人用，保洁员工作量特别大，要到处清理垃圾，“村里将垃圾清理纳入村规民约，邻里相互带动，后来就好多了”。

解决了垃圾清理问题，村里又新建了垃圾资源化利用站。“100斤垃圾可以榨出30斤肥料，发酵后装袋免费分给村民。”孙国文说。

在全村共同努力下，垃圾清理和资源化方式得到了改进，村委会又琢磨如何让垃圾处理数字化。孙国文指着村委会大厅的显示屏说：“这就是数字化治理平台。”垃圾分拣员、绿化养护工、河道保洁员等的实时工作状态，都会在大屏幕上显示。如今，每只垃圾桶上配备二维码、芯片，回收时一扫描，每个点位的垃圾清运情况即可做到实时监测。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 14 版）