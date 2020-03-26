“看到货架上堆满的货品，就觉得安心！”肉、鱼、蛋、奶价格稳定，供应充足；蔬菜、水果包装整齐，随手可取；收银区、称重处设一米线，避免人员集中……疫情期间，在全国大大小小的超市，这样的场景随处可见，保证了生活必需品充足供应、满足了人民群众日常需求。

零售行业与百姓生活密不可分，充足的货品供应、平稳的物价水平、安全的防疫措施，背后是各地联动、政企联合的共同努力。保供应，对接原产地，打通田间到货架的全链条；保质量，发行绿色通行证，发展冷链物流进行生鲜配送；保价格，加强监管，定期公布重要生活物资销售价格；保安全，食品检测形成全流程闭环，卖场定时清洁消毒。

守护“菜篮子”，充实“米袋子”。“不断供、不涨价”是商场、超市对消费者的暖心承诺，也为抗击疫情、复工复产提供了有力支撑。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 10 版）