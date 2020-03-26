北京首批援鄂战“疫”英雄回家了！

北京西站工作人员拉起横幅欢迎医疗队员返京

“你们辛苦了！欢迎回家！”昨日21时10分，由中国铁路北京局集团有限公司北京客运段值乘的G68次列车缓缓开进北京西站，在抵京的人群中，有一群特殊的旅客——来自北京中医药大学东直门医院、东方医院和中国医学科学院检测队的援鄂医疗队，共计60余人。战“疫”英雄们完成了援助医疗任务，昨天撤离武汉市，晚上回到北京。他们也成为北京迎回的第一支驰援武汉返京的医疗队。

上午从珠海始发的G68次列车于昨日15时28分到达武汉站，北京中医药大学援鄂医疗队46名成员与中国医学科学院检测队的17名成员列队在站台等候，列车长李伟带领乘务组全体人员在站台引导医疗队至6号车厢、11号车厢和12号车厢就座。列车启动后，列车长李伟向医疗队全体成员表达了崇高的敬意并给医疗队队员们敬礼。北京客运段还为白衣天使们订制了晚餐。

为了迎接白衣天使们回家，北京西站提前制定出站方案，完善医疗队人员下车、出站的疫情防控和服务措施，为医务工作者和接站人员开辟专门绿色通道，专人引导援鄂返京的医疗人员有序出站，并在出站前进行体温检测。当G68次列车驶入北京西站后，站台上，西站工作人员早早列队等候，随着医疗队人员走出车厢，站台上响起了热烈的掌声。

据了解，作为第二批抵汉的国家中医医疗队，1月27日，北京中医药大学东直门医院和北京中医药大学东方医院的队员们进驻湖北省中西医结合医院。这里距离华南海鲜市场仅1.6公里，是武汉疫情最重的地区之一。东直门医院ICU护士长张春花告诉北京青年报记者，在武汉的59天，每一天都很难忘，他们虽然暂时完成了援助任务回到北京，但留在武汉的其他医疗队仍然和武汉人民一起在抗“疫”的一线奋斗着，武汉加油。提到回来后最想做的事，张春花说想美美地睡上一觉，50多天来睡觉成了最奢侈的事。

医疗队队员们从武汉回来后会乘坐专用车辆前往指定地点，进行为期14天的隔离休整。为迎接英雄凯旋，东直门医院和东方医院共派出12人编制的服务保障突击队，专门负责医疗队队员们的健康保障。

文/本报记者 王薇 摄影/本报记者 袁艺