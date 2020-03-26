北京发布供热“升温令”应对寒潮

受寒潮天气影响，昨天夜间开始至27日，北京将遭受雨雪、大风和强降温的轮番袭击。大部分地区将降下小到中雨，山区将有雨夹雪或雪，最大阵风可达7、8级，降温幅度在8～12℃，北京市气象台已经发布寒潮和大风蓝色预警。北京青年报记者从市城市管理委了解到，为应对此次寒潮天气，本市已发布供热“升温令”，要求全力做好降温期间供热保障，确保供热运行安全稳定。

北京市气象台已于昨天上午10时40分和10时45分别发布了寒潮蓝色预警信号和大风蓝色预警信号。据北京市气象台首席预报员张琳娜介绍，此次寒潮影响范围广、降温幅度大、持续时间长，公众需注意防范。

据介绍，降水自昨天夜间开始，平原地区为雨，今天早晨山区将转为雨夹雪或雪，到中午降水减弱结束。预计大部分地区降水量在5～10毫米，为小雨量级，西部、北部可达10～20毫米，为中雨量级。冷空气将同时带来大风天气，今天将有4、5级偏北风，阵风可达7、8级，27日白天仍有3、4级偏北风。

此次冷空气将使北京的气温出现“大跳水”，由前期的明显偏高转成偏低。26-27日的气温将下降8～12℃，平原地区白天最高气温仅11～13℃，夜间最低气温将降至1℃左右，山区最低-5～-3℃。冷空气过后，28日、29日的气温也回升乏力，30日开始最高气温才会重回20℃。

为何北京才刚刚入春就遭遇如此强的冷空气？北京市气象台表示，这次寒潮过程是西伯利亚地区较强冷空气在偏北气流的引导下逐渐东移南下，影响我国中东部大部地区所造成的。由于之前气温回升比较明显，北京气温总体偏高，使得这次冷空气造成的降温幅度显得较大。

目前，本市仍处于延长供热期间。北青报记者昨日从市城市管理委获悉，本市供热管理部门已发布预警通知，要求各供热单位根据气温预测提前升温运行，并加强供热设备设施、管线等巡检以及重点疫情防控场所的供热服务，同时及时处理居民的供热投诉，全力做好降温期间供热保障，确保供热运行安全稳定。

此外，各区供热管理部门将加大此次降温期间供热服务考核力度，对供热服务不到位、投诉明显升高的供热单位进行约谈曝光，确保不出现投诉反弹。（记者 赵婷婷 王斌）