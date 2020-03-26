滞留湖北的北京人员返京应先申请

自3月25日零时起，湖北省除武汉市以外地区解除离鄂通道管控；4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控。在昨天举行的第61场北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓介绍，首批滞留湖北的北京人员共800余人已于昨天下午乘列车抵京。陈蓓表示，滞留人员需先经过申请和审核方能返京，抵京后需居家或集中观察14天。

陈蓓表示，按照中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制的整体部署，北京市与湖北省提前对接，制定滞留湖北的北京人员返京工作方案，成立北京西站联防联控前方指挥部，分期分批组织滞留湖北的北京朋友安全有序返京。昨天下午，第一批两个车次800余人分别于17时43分、18时26分抵京。此次返京工作采取有组织、“点对点”方式进行，全程闭环管理、无缝衔接。

据陈蓓介绍，鉴于近期境外疫情输入风险突出，为避免在机场与入境人员交叉感染，返京方式主要为铁路专列和公路自驾。具体返京流程分四部分：

一是线上申报，前期北京市已向滞留湖北的北京人员发送了信息，可按照短信提示在微信或支付宝中搜索“京心相助”小程序，登录后点击“返京服务”，详细填写个人相关事项，选择返京方式、返京意向，添加同行人员（仅限直系亲属）信息。

二是查询结果，申报信息经审核后，返京人员将收到短信反馈；也可通过“京心相助”小程序查看审核结果和“返京服务证”，掌握返京信息。

三是如果选择铁路返京，湖北省将组织通过审核人员到指定火车站乘车，与国铁集团完成人员、责任交接，返京人员在进站或登车后办理购票手续；列车抵京后，由国铁集团与北京市在站台完成人员、责任交接，各区将安排专人专车护送至各自居住地，与相关社区完成人员、责任交接。

四是如果选择自驾返京，通过审核人员可持健康码“绿码”、身份证自驾返京，沿途公安、交通检查站将逐人逐车核验，对无上述凭证人员将予以劝返。非京牌车辆须按要求提前网上办理进京证。自驾返京人员请勿随意搭载未经审核通过人员进京。

陈蓓提醒有返京意向的人员，应尽快登录“京心相助”小程序，并提前向所属社区（村）和单位报告。返京人员抵京后要严格执行居家或集中观察14天的规定。确诊病例、疑似病例、密切接触者和有发热等症状人员，暂不返京。

发布

境外输入高风险国家和地区名单再调整

新冠肺炎疫情正在全球扩散蔓延，海外确诊病例快速增加，对华和对京输入病例持续扩增。北京市根据全球疫情发展态势，为严防境外输入病例，及时动态调整了境外输入高风险国家和地区名单。

调整后的名单是：英国、西班牙、美国、意大利、德国、法国、伊朗、荷兰、瑞典、瑞士、挪威、丹麦、比利时、奥地利、葡萄牙、捷克、希腊、以色列、澳大利亚、加拿大、韩国、新加坡、马来西亚、中国香港、日本等25个国家和地区。北京市坚持“外防输入、内防反弹”的总体策略，继续严格防控新冠肺炎疫情，努力将境外输入病例风险降到最低。

新增5例境外输入病例均为在外留学生

在昨日的发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，3月24日本市新增报告境外输入新冠肺炎病例5例，均为我国在外留学生。其中美国2例，英国2例，西班牙1例。这5个病例共涉及5个航班：国航CA908、CA112，南航CZ3099，阿联酋航空EK306，阿联酋阿提哈德航空EY888。旅客户籍所在地方面，分别为北京、广西、浙江、河南、福建各1例。庞星火还对其中两例典型病例进行了详细介绍。

一例为王某，女，23岁，纽约时装学院学生，福建籍，长期在美国纽约学习。3月22日从纽约出发，经香港转乘CA112航班飞往北京，22日晚抵京。经海关检疫时否认上飞机前有发热及呼吸道症状，通过海关筛查后23日凌晨被送至昌平区进行集中隔离医学观察。23日早8时出现发热等症状，由120急救车送至小汤山医院就诊。其新冠病毒核酸检测结果为阳性，经影像学和血液检查，24日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

一例为姜某某，男，16岁，广西籍，自2019年9月起在英国留学，自述在英期间学校不允许佩戴口罩。3月21日由伦敦出发，经阿布扎比转乘EY888航班飞往北京，22日抵京。经海关检疫时未出现发热及呼吸道症状，健康申请卡填写无症状，全程佩戴N95口罩。由于错过回广西航班，被安排到中转酒店休息。23日拟从首都机场乘CA1465至南宁，登机时测量体温为37.3℃，被带回机场隔离区，随后被转运至地坛医院。其新冠病毒核酸检测结果为阳性，24日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

顺义一男子谎报行程逃避隔离观察被拘

在昨日的发布会上，市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏介绍，本市连续推出严格管控措施，但仍有个别人员故意隐瞒出入境行为，给首都疫情防控造成潜在风险。近日，顺义一男子隐瞒出入境行程，违反本市境外进京人员管控规定。

经查，李某辉，男，30岁，顺义区人，本市某公司员工。该人于1月25日出境前往老挝，3月14日从昆明入境，15日返回北京。其间，该人向单位谎称已于2月初回京，并以生病为由请假。返京后，李某辉未向居住地社区报告，未进行隔离观察，并于3月16日到单位上班。目前，李某辉正在集中隔离点接受医学观察，核酸检测为阴性，相关密接人员进行居家观察。针对李某辉拒不执行紧急状态下的决定的行为，3月25日，顺义公安分局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条之规定，对李某辉作出行政拘留的处罚，待通过医学观察后执行。

潘绪宏强调，境外进京人员应严格遵守北京市疫情防控相关规定，对拒不执行疫情防控措施的，警方将依法追究其法律责任，坚决捍卫来之不易的疫情防控成果。

警方打击涉疫情违法犯罪案件671件

在昨日的发布会上，市委政法委副书记崔杨介绍，截至3月24日16时，全市公安机关依法打击诈骗、妨害公务、生产销售伪劣产品等涉疫情违法犯罪案件671件768人，其中刑事立案153件198人，行政处罚案件518件570人，检察机关起诉34件47人，各级法院审结28件41人。通州法院审理的刘某某编造、故意传播虚假信息案，西城法院审理的孙某某、蒋某假冒慈善机构骗取疫情募捐款案已被最高人民法院作为指导案例公布并下发，为全国涉疫类司法案件办理提供了北京经验。

崔杨表示，为进一步统一执法尺度和标准，依法从快从严惩治涉疫类违法犯罪行为，市委政法委统筹协调公检法司等市级政法单位，与北京海关、市卫健委、市疾控中心、市律协等单位共同研究，制定或会签了一系列规范性文件。这些意见对涉疫类案事件执法司法工作中面临的国境卫生检疫、惩治瞒报疫情信息、行刑衔接等现实问题，依法分类提出具体措施，为打击相关违法犯罪行为提供有效法律指引。（记者 雷嘉 解丽）