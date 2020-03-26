致敬医护是最好的开学“第一课”

3月23日，新疆阿克苏市中小学开学复课的第一天，两名小学生放学路上经过一家医院时，主动向穿着防护服的医生敬礼并深鞠躬，医生也向她们回礼。两名小学生说，她们想表达谢意和敬意，如果没有医护人员的艰苦努力，同学们就不能安稳上课。

视频来自医院门口的监控，应该不是医院的人所拍摄，也非路人随手拍下，可以相信这是两个小学生的自发自愿行为。画面中，开始两个小女孩好像已走过了医生身前，看似其中一人对另一人在说些什么，然后她们一起转身跑到穿着一身防护服的医生面前高举右臂敬礼并深深鞠躬，医生也很认真地回了鞠躬礼。看着她们手拉手跳跃着离开的画面，不禁令人由衷地感叹：这是多好的开学第一课啊！

今年春季学期的开学的确来得有点晚，想必更多孩子居家上网课，也快憋坏了吧。但是，这个加长的寒假，同样也让孩子们和家长一起，接受了一场场课堂设在家里的生命教育。不仅有对大自然的敬畏，还有对野生动物的保护；不仅有服从隔离的自觉，还有战胜病毒的信心；不仅关切武汉的疫情，还有对家园的守护……

而面对一线医护人员的舍命相拼，孩子们又何尝不对他们充满了敬意与感激？援鄂医疗队员们的一桩桩感人肺腑的故事，为抗击这场突如其来的疫情赢得了成功的机会，也救治了众多感染的患者，稳定了全国人民的心。不管是对他们逆行时的果敢，还是凯旋后的转身，全国人民给予了他们最美的礼赞，国家也给予他们最高的礼遇。他们是我们心中的英雄，更是抗击疫魔怪兽的勇士！

对于那些虽未踏上援鄂征程而坚守战斗在本地抗击一线的医护人员，我们同样报以钦佩与感激。一个个不眠之夜，我们关注着本地疫情的变化，而医务人员却始终奋战在防控与阻击病魔的战场，抗击疫情成果来之不易。

全国各地普遍开学还有时日，目前各地在陆续开学复课过程中，不管是教育部和央视联合播出的“开学第一课”节目，还是各学校自发组织的“开学第一课”内容，我们建议将对一线医务人员的敬意，化为一堂堂很有意义的教育。不必都是老师讲课，在疫情防控条件许可的情况下，不妨邀请医务代表到学校讲述他们的战斗故事，并接受孩子们面对面的敬礼鞠躬，让相关教育更加有实体感受，更加赋予教育的深远意义。