急诊科专家：无畏艰险赴一线 风雨同舟迎彩虹

人民网北京2月26日电 在武汉协和医院西院病区，一位患者看着正在为邻床患者做锁骨下深静脉穿刺的专家深感佩服，拿出手机百度了写在防护衣上面的名字“唐子人”。患者看完后惊讶地说：“这是北京的大专家啊！”“有这么多专家为我们治疗，我们有信心一定能够康复。”

这位患者口中的大专家就是北京朝阳医院急诊医学科副主任、心肺脑复苏北京市重点实验室副主任唐子人。他从事急诊医学工作近30年，擅长急危重症抢救，多次参加重大抢救及会诊。2015年他还因在美国圣地亚哥海洋公园抢救猝死的美国大妈而走红网络，被网友誉为“中国好游客”。他常说：“医生不光是治疗疾病，重要的是传递温暖，做一个有担当有温度有能力的医生。”

无畏艰险赴一线

2020年初，武汉告急。唐子人主动申请前往武汉支援。1月27日，获悉当天要出征武汉。下午来到医院后，他才得知自己是这次14人的北京市属医院援鄂医疗队北京朝阳医院的分队长。出征前，院领导叮嘱他：“一定要把大家安全地带回来。”圆满完成过SARS战疫、玉树抗震救灾、奥运会医疗保障的他，第一次感到肩上的责任很重。

北京朝阳医院支援武汉医疗队在武汉驻地合影（右五是唐子人）

北京市属医院援鄂医疗队开展工作的地点是武汉协和医院西院。武汉协和医院并不是按照传染病院的要求设计建设的，为了做好医护人员感染防控，到达武汉后，唐子人第一时间进入武汉协和医院西院的病房内，提出隔离病房改造建议，协调病房改造事宜。

收治患者后，他身先士卒，坚持在隔离病房内对每位患者进行细致查房，询问病史、制定诊疗方案，还经常和患者谈心谈话，安抚患者焦虑情绪，每次查房下来至少3个小时。病区内，老年患者居多，大多听力下降，穿着防护服、戴着双层口罩的他和患者沟通要费很大的力气。3个多小时不停地走动、说话，常常导致他处于缺氧状态，而他仍日复一日地坚持。

唐子人虽然自己经常加班，有时甚至连续几天都到医院查房，俨然是个“拼命三郎”，却在看到两个队友“跑着干活儿”的时候，严肃地批评了他们。医疗队的队员们心态积极、阳光。休整日里，年轻队友唱歌跳舞，欢乐无限。可是到了晚上十点，他准时招呼大家：“明天还要上班，马上各回各窝，上床睡觉！”每次都是他在当“恶人”，严格得有点不近人情。他解释说：“工作节奏太快，容易出现防护漏洞。SARS时我是队员，做好自己的工作就可以了。这一次不一样，我要安安全全地、一个也不能少地带队员们回家。因此必须严格要求。”言语中，流露出对战友最深切的关心与关爱。

2月15日，被狂风暴雨洗礼了一晚的武汉，早晨飘起了雪花。这是北京市支援武汉医疗队到达后的第一场雪。随着雪越下越大，唐子人担心路上耽误时间，早早地等待班车的到来。密集的雪花难以掩盖唐子人焦急奔赴医院的心情。

172床由于病情危重，目前处于经口气管插管接呼吸机辅助通气状态，而患者营养状态不佳。唐子人决定给予患者肠外营养支持治疗。而肠外营养是把“双刃剑”，为患者补充营养的同时，也会对其静脉带来一定程度的损伤。为了患者安全，唐子人前一晚一直在联系协调深静脉置管的相关用品，辗转反侧直到后半夜才入睡。而一早醒来他就赶往医院，想尽快给患者留置深静脉导管，尽早应用上肠外营养药物。

穿好隔离服，唐子人立刻投入到深静脉穿刺操作的准备工作中，队员们都知道为气管插管患者留置锁骨下深静脉导管几乎是和患者零距离接触，这种情况下的暴露风险极高，关切地问能否采用其他方法替代，而他只是坚定地说：“为了患者安全，再危险、再难也要上！”。

做好准备后，队员们帮助唐子人戴好面屏做好进一步的防护工作，就被唐子人“拒之门外”。“我一个人就可以，你们先出去吧，没必要增加所有人的暴露风险！”

队员们执拗不过，只得在病房门的玻璃中看着唐子人操作。队员们都清楚，穿着厚厚的防护服、戴着护目镜，行动会变得笨拙、视野不佳，这无疑是对动作的精细度和操作的娴熟度的双重考验。

操作当中，戴着四层手套的唐子人操作起来仍然驾轻就熟，消毒、铺巾、穿刺，一针见血，足以见得他深厚的临床功底和精准的操作手法。送入导管、贴膜固定，操作行云流水，短短20分钟，患者锁骨下深静脉穿刺操作顺利完成，而他早已被汗水浸湿。在为患者应用上肠外营养液的那一刻，从护目镜中，看到了他眼中的欣慰。

一天工作结束，患者病情好转，回程的路上遇漫天大雪，队员们充满喜悦（左一为唐子人）

这样的故事在他身上还有很多。他常说：“方法总比困难多”。为了达到更好的治疗效果，困难面前要想法设法。他常说要站在患者的角度去思考问题，想患者之所想，急患者之所急，用“心”治疗。

无论是患者、队友，只要是与他接触过的人都说，唐子人是个心里时刻装着患者的医生。患者看到他就如同吃了定心丸，心里踏实，看到了希望。

风雨同舟迎彩虹

2月7日，收治患者后的第7天，唐子人所管辖的病区迎来了第一位新冠肺炎患者康复出院。虽然在病区内治疗时，医护人员都穿着厚厚的防护服，佩戴着口罩和护目镜，但当患者康复后第一次站在住院楼下时，他一眼就认出了唐子人，激动地握着他的双手说：“谢谢唐主任，是您给了我继续活下去的希望！”唐子人笑着说：“这是我们应该做的！”

患者夸赞朝阳医院的医护人员（左二为唐子人）

随后陆续又有多名感染新冠肺炎的重症患者康复出院，这其中一位“特殊的”康复患者让唐子人印象深刻。

今年30岁的喻女士，正是这位患者。她也是一名医护人员。唐子人在嘱咐病房患者做一些功能锻炼时，住在傍边床位的喻女士脱口而出了很多“专业术语”。这引起了唐子人的注意，沟通后了解到她是一名被感染的护士。

看到同为医务人员的她躺在隔离病房内，唐子人心里有说不出的酸楚。他暗下决心，一定要让她康复出院！下班后，他仍坚持在医生办公室反复翻看病历，查阅文献资料，每一位患者的化验及检查结果唐子人都熟记于心，喻女士的更是如此。

每一次踏进喻女士的病房前，唐子人都要努力平复自己的心情。“感觉怎么样？昨天休息的好吗？”一句看似普通的问候中透着对于“战友”的关切。喻女士积极配合治疗，随着病情一天天的好转，她还经常帮助其他患者做心理疏导，教他们做一些有助于恢复的简单活动。这让唐子人和所有医疗队员都很感动。

功夫不负有心人。喻女士在唐子人及队友们的精心照护下康复并达到出院标准。在喻女士准备离开病房前，唐子人嘱咐队友将一枚象征着平安的红苹果送给了她。接过苹果，喻女士则将“平安”转送给了尚在治疗当中的病友们。她说，希望自己的康复出院能为其他病友带来信心，“大家都要平平安安的，我们都会康复的！”

唐子人将朝阳医院医疗队员们的一份心意送给了她，“咱们是战友，我们来了武汉以后就感觉你们太不容易了，我们写了‘无畏生死赴疆场，风雨同舟迎彩虹’这句话送给你，希望能鼓励你，鼓励我们，我们一起努力！”喻女士的眼中闪烁着泪光。

当问起他为何年近50还要奔赴一线时，唐子人说：“看到武汉当地医护人员的艰辛，总想帮帮他们，为他们多做些什么。”提到武汉医护人员的辛苦他几次眼眶湿润。在他的目光中，有信心与希望。

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