热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

如何查询疫情期间中小企业扶持政策? 工信部:三个渠道可供了解

2020年03月25日16:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月25日电 （王国菁）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，疫情期间，为帮助中小企业度过难关，国家和地方都出台了很多扶持政策，可通过三个渠道了解这些政策。

一是在中国政府网专门设立了“应对疫情支持中小企业政策库”，梳理汇总了国家和地方的政策。

二是在国务院政务服务平台上建立了“小微企业和个体工商户服务专栏”，并在专栏中设置了“政策通、办事通、互动通”三大板块，面向广大的小微企业和个体工商户等办事群体，提供一站式的政策查询和服务入口。

三是在工信部的门户网站上发布了《支持中小企业应对新冠肺炎疫情政策指引》，把企业面临的问题和已出台的政策进行归类匹配，便于企业获取应用的相关政策。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn