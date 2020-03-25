如何查询疫情期间中小企业扶持政策? 工信部:三个渠道可供了解

人民网北京3月25日电 （王国菁）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，疫情期间，为帮助中小企业度过难关，国家和地方都出台了很多扶持政策，可通过三个渠道了解这些政策。

一是在中国政府网专门设立了“应对疫情支持中小企业政策库”，梳理汇总了国家和地方的政策。

二是在国务院政务服务平台上建立了“小微企业和个体工商户服务专栏”，并在专栏中设置了“政策通、办事通、互动通”三大板块，面向广大的小微企业和个体工商户等办事群体，提供一站式的政策查询和服务入口。

三是在工信部的门户网站上发布了《支持中小企业应对新冠肺炎疫情政策指引》，把企业面临的问题和已出台的政策进行归类匹配，便于企业获取应用的相关政策。