工信部：目前已有20余款人工智能系统应用在疫情一线

人民网北京3月25日电 （许晓华）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部新闻发言人、信息技术发展司司长谢少锋表示，在疫情期间，人工智能技术得到了有效的运用，主要是在疫情的监测、疾病的诊断、药物的研发等方面发挥了重要的作用。据不完全统计，目前已有20余款人工智能系统应用在湖北武汉等疫情一线以及全国数百家医院，服务人群包括疑似病例和确诊病例达到数十万人次。下一步，工信部将继续推动人工智能技术与医疗工作的融合发展。

谢少锋介绍，一是大力推广成熟的经验和做法。深入总结利用人工智能辅助疫情防控的成功的做法和典型的经验，加大推广的力度，让更多的医疗机构去体验它的实效，逐步实现规模化的应用。同时，鼓励人工智能的企业通过实际的应用数据，持续优化和改进它的产品和系统。

二是推动人工智能在更多领域的应用，加快人工智能的技术在社区随访的检测、医疗物资的调配、诊疗决策辅助等更多的医疗场景中的应用。

三是建立完善长效的协同机制，推动信息技术企业和医疗机构有效的合作，鼓励医疗机构开放数据资源和应用的场景，实现信息技术与医疗的深度融合，持续提高人工智能的应用水平。