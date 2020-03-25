工信部：加快数字基础设施建设 培育壮大数字经济的新动能

人民网北京3月25日电 （许心怡）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部新闻发言人、信息技术发展司司长谢少锋表示，数字基础设施建设是支撑未来经济社会发展的新型的基础设施的重心和基础。加快数字基础设施建设从近期看来可以发挥投资对经济拉动作用，缓解经济下行的压力。长期看，能够培育壮大数字经济的新动能，提高政府治理现代化的水平，实现经济社会的高质量发展。

谢少锋介绍，关于“数字基建”主要指与数据相关的基础软硬件建设，包括网络、数据中心、云计算平台、基础软件等方面，工信部将围绕5G网络、工业互联网、数据中心、基础软件等重点领域精准发力，以长补短、加快进程，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。

谢少锋指出，在基础软硬件方面，将实施国家软件重大工程，集中力量解决关键软件的“卡脖子”问题，着力推动工业技术的软件化，加快推广软件定义网络的应用。在云计算方面，将提升云平台基础设施的能力，完善计算、存储、网络、安全防护等云服务，深入推动中小企业上云，促进大型企业、政府机构、金融机构更多的信息系统向云平台迁移。