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工信部：疫情期间新建基站超6.3万个 全国通信网络平稳运行

2020年03月25日16:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月25日电 （王国菁）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏表示，疫情期间，新建的4G和5G基站超6.3万个，进一步提升了网络能力，夯实了通信服务保障的网络基础。

韩夏称，疫情发生以来，我国通信行业实现了网络不堵、服务不断、性能不降，成功经受住此次疫情的“大考”的原因有四方面：一是多年持续通信建设，让我国网络基础设施全球领先。通过实施网络强国战略和大规模的通信网络建设，目前我国已经全面建成了光网城市，4G基站的总规模达到548.8万个，行政村光纤通达率、4G通达率均超过98%，网络规模全球领先，性能指标名列前茅。疫情期间，新建的4G和5G基站超6.3万个，进一步提升了网络能力，夯实了通信服务保障的网络基础。同时加强5G网络部署和应用，迅速完成了火神山、雷神山等重点场所的通信保障任务和5G的覆盖。

二是新型网络基础设施规模部署为新业态提供了有力支撑。例如，云办公、云教学、云医疗等网络新业态的繁荣离不开物联网、CDN、数据中心等新型网络基础设施的规模部署。此类新型网络基础设施为5G+远程医疗、5G+远程办公、5G+远程会议等新技术、新应用的落地推广提供了有力的支撑。此外，通过我国连续几年实施提速降费措施，让用户用得上、用得起网络，充分享受先进的网络资源。

三是科学调度网络资源，确保全网平稳运行。工信部、各地通信管理局和各级基础电信企业都是24小时应急值守，实时的监测全国通信网络运行情况，科学预判业务流量、趋势，合理增加线路、带宽和服务器等资源。电信企业的运维、客服等工作人员坚守岗位，32支国家应急通信一类保障队伍实时待命，及时提供应急通信保障，确保关键系统平稳运行。截止到目前全国通信行业累计投入的通信保障人员是35.7万人次，各类保障车辆是17.4万辆次，有力的保障了全国通信网络的平稳运行。

(责编：刘卿、李栋)


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