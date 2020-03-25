热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

工信部：疫情防控加快了企业数字化转型的步伐

2020年03月25日15:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月25日电 （许心怡）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部新闻发言人、信息技术发展司司长谢少锋表示，在疫情防控期间，新一代信息技术的应用需求有非常大的增长，众多的行业和领域成为新技术的重要试验场。全社会对信息技术的认识提高了，对加快信息技术运用发展更加重视了，一定程度上加快了企业数字化转型的步伐，在众多的行业涌现了新模式、新业态和新成果。

谢少锋指出，工业和信息化部将进一步巩固这些创新的成果，制定出台相关的产业的数字化转型政策，加快数字化转型的步伐，为经济发展注入新的动能。一是加大数字新基建的建设的力度，充分发挥5G、数据中心、工业互联网等新型的基础设施的头雁效应。

二是加强系统的布局，组织实施制造业数字化转型行动计划，制定推广新一代信息技术发展应用关键亟需的标准，推动企业上云、用云，全面深化研发、生产、经营、管理、服务等环节的数字化应用，培育数据驱动型企业，鼓励企业以数字化转型加快组织变革和业务创新。

三是继续打造系统化多层次的工业互联网平台体系，发展基于平台的数字化管理、智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式，培育工业电子商务、共享经济、平台经济、产业链金融等新的业态，打造“云”上产业链，促进大中小微企业融通发展，提升整个产业的整体竞争力。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn