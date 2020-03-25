工信部：上线境外到访地查询功能 可查验手机用户前14天信息

人民网北京3月25日电 （王国菁）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏表示，随着境外疫情形势日益严峻，3月6日起，工信部在“通信大数据行程卡”基础上，上线了境外到访地查询功能，可以对手机用户前14天到访的境外国家或地区的信息进行查验。能及时发现瞒报、漏报、不实申报行程信息的问题，对来自疫情严重的国家和地区的人群进行筛查，通过不同颜色区分来自于哪些国家。

韩夏介绍， 为了满足复工复产对流动人员的行程查验需求，中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业在通信大数据分析的基础上推出了通信大数据行程卡服务。手机用户可通过短信、小程序、二维码、网页等方式查询前14天到过的所有城市信息。

“目前，累计的查询量已经超过了4.5亿次。”韩夏称，行程卡有四大优点：一是全国通用；二是安全可靠，因为行程卡不收集用户身份证号码、家庭住址等信息，且详细的查询结果，到过的某个城市，只显示在本人手机上；三是真实准确，因行程卡是通过通信网络数据获取地址信息，不需要个人填报。四是覆盖面广，所有的手机类型包括非智能手机都可以使用。

韩夏强调，在通信大数据分析使用过程中，注意个人信息保护的问题。依据个人信息保护的有关法律法规，严格落实数据的安全和个人信息保护的相关措施，按照最小化原则来收集数据，并且在数据流转、使用等各个环节对数据都进行脱敏处理，严格落实隐私保护的要求。为确保相关的数据安全，还设计了数据防攻击、防泄露、防窃取等安全技术手段。