士力清推出“学生网课护眼”公益计划

由于新冠肺炎疫情的影响，“停课不停学”改变了孩子们的生活和学习方式，大多数学生都在进行线上教育。孩子们用大量时间盯着屏幕，用眼过度和视力下降成为家长们关心的问题。对此，士力清推出了“学生网课护眼”公益计划。

据士力清工作人员介绍，该计划分为两部分。第一部分是联合中山大学孙逸仙纪念医院眼科主任蓝育青、中山大学营养系主任朱惠莲，广东眼管家医疗有限责任公司副主任医师郑穗华以及12大医药平台共同发起倡议，建议学生做到“五要”“五不要”，保证科学用眼。第二部分是士力清捐出了价值50万的医用护眼贴产品，通过眼管家医疗、中德智能光学、怡康医药连锁、百草堂医药连锁等医药平台对家里有网课的学生进行免费派发。

附：停课不停学 网课护眼倡议书

护眼，需坚持做到“五要”

一要课间远眺看绿色，保证休息多眨眼。课间休息，去窗外远眺10分钟以上。适时多眨眼睛或闭眼休息，使眼泪均匀地分布在角膜结膜表面，以减少干眼的发生。

二要坐姿端正眼微下，屏眼保持一臂远。看手机电脑屏幕时眼睛保持一臂远（约50厘米），视线保持微微向下（约低15度）。

三要调节用光环境好，灯与屏幕亮度近。保证环境灯光亮度，室内灯光亮度与屏幕亮度差异不要太大，可适当增加屏幕显示的对比度。

四要多吃丰富的含叶黄素、胡萝卜素等深色与黄色的食物，补充眼部必需的营养素。如：

『护眼食物1——紫甘蓝』含丰富的叶黄素和玉米黄质、花青素、维生素A和β-胡萝卜素，具有预防眼组织损伤和抗氧化作用。其中花青素，是强有力的抗氧化剂，能够保护身体免受自由基的损伤，并能有助于细胞的更新。

『护眼食物2——枸杞子』含有丰富的胡萝卜素、多种维生素、钙、铁等健康眼睛的所需营养物质，故有明目之功。

『护眼食物3——蓝莓』含有“花青素”，有增进眼部血液循环、维持眼压正常的作用，多食蓝莓能够缓解视疲劳，还能增强夜间视功能。

『护眼食物4——菠菜』人体缺乏维生素B2时，眼角膜最易受到伤害，菠菜中富含维生素B2和 β-胡萝卜素，能补充眼睛所需营养素。另外，多食用菠菜，还能够有效减少眼睛红血丝的产生。

『护眼食物5——猕猴桃』猕猴桃能为人提供大量的维生素C，被誉为“维C之王”。

五要保障孩子充足的睡眠、适量的运动，适当冷热敷护眼，眼部循环代谢好。确保小学生每天睡眠10个小时、初中生9个小时、高中阶段学生8个小时。热敷可以扩张血管、改善局部血液循环、促进局部代谢。冷敷可以促使局部血管收缩，控制小血管的出血和减轻张力较大肿块的疼痛，达到消肿止痒的功效。

护眼，需注意避免以下“五不要”

一不要揉眼睛，注意用眼卫生。用眼多了，不免会出现眼部干痒的情况，但是千万不要揉眼。特殊时期更要注意防护，勤洗手。如有眼干涩不适，也可适量使用缓解视疲劳的护眼贴和滴用人工泪液眼药水。

二不要长时间看手机，沉迷电子产品。当孩子近距离用眼时间长、负荷重，就极易导致睫状肌持续收缩痉挛造成调节滞后，加重视疲劳，使近视度数增高，甚至逐渐发展成为高度近视。

三不要熬夜关灯看屏幕。长期在光线不好的环境中看手机会加重视疲劳，黑暗中玩手机不要超过半小时。

四不要多吃糖及含糖零食。过量摄入糖分，可能增加近视发生的概率或加重近视。因糖分会消耗钙、铬等离子。钙、铬不足时可使眼球壁的弹性降低、作用减退，眼球前后径拉长而发展为近视。

五不要乱用药，眼部不适找医生。觉得眼睛不舒服，要先针对性地找医生检查一下眼睛，根据医嘱使用对症的药品，避免错误使用，延误病情。 抗击新型冠状病毒肺炎非常重要！孩子长期宅在家中，需要保持和平时上学时一样的作息习惯和生活规律。但努力学习文化知识的同时，更要学会科学用眼，积极做好防控近视。