工信部：新一代信息技术在疫情防控和复工复产中发挥了重要作用

人民网北京3月25日电 （许心怡）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，工业和信息化部新闻发言人、信息技术发展司司长谢少锋表示，应对新冠肺炎疫情以及复工复产工作中，我国采用了科学的方法，成功地应用了新技术，其中互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，在此次疫情防控和复工复产中发挥了重要的作用。在2月18日，工信部印发了《关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知》的文件，从目前的文件执行情况来看取得了良好的效果。

谢少锋介绍，在支撑疫情科学防控方面，一些医疗机构借助互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，精准高效地开展疫情的监测分析、病毒溯源、患者追踪、社区管理等方面的工作。利用人工智能、大数据、5G等技术加快病毒检测的诊断、疫苗新药的研发、防控救治等速度和进度，提高抗击疫的效率。还有一些医疗物资制造企业依托互联网平台开展医疗防疫物资供需的精准对接、高效生产、统筹调配以及回收的管理。在加快企业复工复产方面，一些地方针对疫情所造成的企业停工停产的问题，指导企业用好信息技术手段和信息化的工具，深化工业互联网、工业软件尤其是工业APP、人工智能、增强虚拟现实等新技术的运用，推广协同研发、无人生产、远程运维、在线服务等新模式和新业态，加快恢复制造业的产能。

谢少锋表示，一些地方发挥大型平台企业和行业龙头企业的作用，通过工业互联网平台做好生产协同和风险的预警，保障供应链的完整，对可能停产断供的关键环节提前组织柔性转产和产能共享，以信息化的手段支撑好供应链的安全。还有一些地方运用云计算，大力推动企业上云，重点推行远程办公、居家办公、视频会议、网上培训、协同研发和电子商务等在线的工作方式。