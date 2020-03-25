应对疫情更需要全球化这味解药

自新冠肺炎疫情在全球暴发以来，国际社会的绝大多数成员都表现出了齐心协力、同舟共济的合作姿态。但某些国家的政治人物却不可理喻地借题发挥、持续制造刺耳杂音。他们不断采取“断航”等手段妄图置身事外，而且还鼓吹要在医疗药品等相关产业减少对特定国家的产业链依赖，以确保自身的所谓“安全”。这种炒作疫情加速“脱钩”、加速“去全球化”的企图，严重违背世界潮流。

疫情的大流行虽然构成了“全球危机”，但这绝不是“全球化的危机”。经济全球化是不可阻挡的潮流，是人类社会市场经济持续发展和技术不断进步的必然结果，其所构建出的全世界范围的互联互通，代表着人类未来发展的大势所趋。将疫情蔓延归罪于全球化，缺乏最基本的逻辑与常识，就像人们不能将病毒的传播归罪于空气一样。在经济全球化已成为一种全人类不可或缺的生存与发展状态的今天，用疫情为借口来否定全球化，不是因噎废食的不智，就是包藏祸心的阴谋。

必须看到，新冠肺炎疫情非但不是“全球化的危机”，反而需要“全球化的解药”——

其一，应对疫情需要全球化框架下各国在信息共享与经验分享上的通力合作。当前疫情在全球范围的发展呈现出时间与地区的先后，这就决定了各国之间加强信息与经验沟通的可行性与必然性。

其二，应对疫情需要经济全球化下完整产业链的支持。面对全球疫情，医疗等相关物资需求的快速激增成为绝大多数国家自身产能难以应对的挑战，需要组成全球化产业链的各国特别是枢纽国家的马力全开、形成合力，实现最大效能的供应。

其三，攻克疫情需要经济全球化下的医疗科学合作。为了早日研发出有效的疫苗，具有医学科研能力的国家纷纷开启研发与实验工作。在这个艰巨的攻关历程中，各国医学界之间关于本国疫情的关键信息分享与科研合作，必然有助于推动疫苗研发的全过程。

其四，战胜疫情需要世界各国的共同努力，不能留下任何一块“短板”。目前的防疫抗疫虽然还是在世界卫生组织的框架下以各国为主体推进的，但任何一国的状况都并非只是自家的事情。在经济全球化的世界里，各国的防疫抗疫必须一起取得胜利，其途径一定是全球化的合作。

其五，管控疫情对全世界的后续影响需要在经济全球化维度上的各国合作与努力。不可否认，疫情必然会对世界经济的现状与增速造成一定程度上的拖累，但世界各国只有继续坚持并深化经济全球化正道，才能尽可能携手维护好世界经济的正确航向。

疫情的大流行，反而证明世界各国加速全球化进程的迫切。截至3月20日，中国政府已经宣布向82个国家和世卫组织、非盟提供援助，多批援助物资已经送达。从打造“健康丝绸之路”，到打造人类卫生健康共同体，中国愿同全球伙伴携起手来，推动完善全球公共卫生治理，提升卫生健康水平。疫情蔓延，当此之时，团结一致、超越分歧与差异，进一步摒弃单边主义、保护主义思潮，齐心协力应对挑战，积极开展全球性的协作与互助，才是符合全人类共同利益的唯一正确选择。

（作者系中国人民大学国家发展与战略研究院研究员）