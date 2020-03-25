强直性脊柱炎该如何应对？

很多朋友长时间案头工作、或者运动、体力劳动后会出现腰酸背痛，也有的朋友偶尔出现关节酸胀的不适，在大多数情况这些属于正常反应，但是在这看似不严重的小症状背后，也有可能隐藏着大危害，强直性脊柱炎就属于这一类生活中容易被忽视的慢性疾病。

近日，“人民好医生”客户端邀请北京大学第一医院风湿免疫科主任、中华风湿病学会副主任委员兼秘书长张卓莉教授，一同探讨了强直性脊柱炎的病因、常见表现以及治疗方法等话题。

强直性脊柱炎是一种系统性自身免疫性疾病，本质是由于自身免疫紊乱导致的炎症性疾病。我们人体的脊柱是由一节一节的椎体组成的，而灵活的脊柱活动正是得益于每个椎体间合理的缝隙。如果这个缝隙由于病变消失使得各个椎体间连接，就会导致身体僵硬，这也就是我们常说的“强直”。强直是疾病逐渐进展的结果，如果早期不能及时治疗，放任炎症持续发展，脊柱各个椎体会在这个过程中慢慢联结在一起，我们健康灵活的脊柱就会像变得如同竹子一般，身体也会由于僵硬而活动受限。

调查数据显示，我国强直性脊柱炎的患病率大概是0.3%左右，意味着每一千个人中会有三人患病，全国大概有500万人正在经历着强直性脊柱炎带来的痛苦。强直性脊柱炎的发病具有一定的规律性。从年龄角度来看，发病的高峰年龄是20岁~30岁，一般来说，40岁以后起病的情况较少。从性别上分析，男性比女性患病风险更高一些，患病人数更多一些。有研究提示，男性的患病率可能是女性的2~3倍，所以强直性脊柱炎在男性群体中更为常见。青年男性更是强直性脊柱炎最高危的人群。

作为自身免疫性疾病，强直性脊柱炎的患病原因比较复杂，概括起来与几个方面的因素相关：（1）遗传因素。研究发现：人体带有一种名为HLA-B27的基因，大部分人B27基因是阴性的，但是强直性脊柱炎病人中10个就有8~9人的B27基因会呈现阳性，所以，强直性脊柱炎的发病和遗传基因存在一定的联系。但是强直性脊柱炎并不属于遗传性疾病，有家族患病史或者是B27基因呈现阳性的人，并不代表着一定就会患强直性脊柱炎。（2）环境因素。例如感染，作为强直性脊柱炎发病的诱发因素。有家族患病史或者B27基因呈现阳性的人，本身并不一定发病，但是不小心感染了细菌或病毒等，可能就诱发了身体发生异常。（3）免疫系统功能紊乱。强直性脊柱炎的本质是自身免疫系统发生了紊乱，导致身体内部发生以炎症为主的战争，并逐渐侵蚀骨头以及周围的肌腱和韧带，刺激形成新的骨头，导致脊柱和关节发炎，最后强直。

强直性脊柱炎最常见的表现有哪些呢？早期最容易出现的症状包括下腰部疼痛、臀区疼痛以及晨僵。下腰痛和臀区疼痛可以是单侧的，也可以两侧同时，两侧交替疼痛比较多见。晨僵是指早晨起床后或者久处一个姿势后身体出现僵硬、不灵活，活动以后能够缓解的感觉。晨僵时间越长说明炎症程度越重。随着疾病发展，身体这种疼痛和僵硬会渐渐从腰部沿着脊柱向上蔓延，累及胸背部甚至颈部出现类似的不适。此外，强直性脊柱炎还会引起外周关节的疼痛和肿胀，较常见在膝、髋、脚踝、肩等部位，有些人可能在足跟后部的跟腱部位出现肿痛。这些都是强直性脊柱炎病人比较典型而且容易出现的一些表现。

很多人认为强直性脊柱炎是脊柱疾病，而选择就诊骨科，其实这是错误的。事实上，强直性脊柱炎是一种自身免疫性疾病，就医时应该选择风湿免疫科。由于强直性脊柱炎得病的根本是自身的免疫系统发生了紊乱导致体内发生了炎症，所以治疗主要依赖于药物，通过药物纠正免疫系统的紊乱和导致的炎症和骨结构改变，这些也需要专业的风湿免疫科医生的帮助。目前治疗强直性脊柱炎的药物分几大类：（1）非甾体抗炎药。百姓也常称为消炎止疼药，是强直性脊柱炎治疗的首选药物；（2）传统合成的改善病情的抗风湿药，例如甲氨蝶呤、柳氮磺吡啶等，临床上主要用于膝踝等外周关节发炎的患者中。（3）生物制剂，即通过基因工程制造的，而不是通过化学合成的药物。生物制剂是目前治疗强直性脊柱炎最有效的药物（4）糖皮质激素，多用于发炎部位局部注射治疗。在药物治疗的同时，配合理疗和康复运动等可以取得更好的治疗效果。强直性脊柱炎药物治疗的目的不仅仅是缓解疼痛和僵硬症状、减轻炎症，抑制骨结构损伤（包括骨破坏和新骨形成）也是非常重要的，只有这样才能够真正阻止脊柱强直和活动受限，提高患者的功能状态和生活质量。

强直性脊柱炎会导致骨结构发生异常，一方面骨头被侵蚀破坏，另一方面导致新骨形成。当新骨形成达到一定数量后，脊柱椎体之间的缝隙就会消失，椎体之间相互连接形成骨桥，导致患者的脊柱活动受到限制。所以，强直性脊柱炎患者不要认为在疼痛感减轻后就可以停止治疗。对于强直性脊柱炎来说，即便在疼痛感消失的情况下，骨头的结构极可能仍在变化，日积月累，就会导致活动受限。因此，控制骨结构损伤是强直性脊柱炎治疗中非常重要的一环，也是减轻残疾的重要途径。

目前，全球在抑制骨结构损伤方面已经有了一些重要研究进展。研究发现：一种叫白细胞介素17A的炎症因子与强直性脊柱炎的炎症密切相关，和后续的骨结构损伤也有着重要联系。基于这些发现，已经研制开发了针对白细胞介素17A的生物制剂，这种生物制剂不伤害身体其他部分，只是非常有针对性地、而且非常有效地阻断白介素17A的作用，在有效控制炎症的同时减少新骨的形成，抑制疾病发展。

强直性脊柱炎患者因为起病时年龄相对小，作为慢性疾病需要治疗的时间长，所以对疾病进行管理十分重要。患者必须按时用药，定期随诊监测，保证慢性疾病持续处于持续稳定状态。另外，强直性脊柱炎患者的自我管理也很重要，建议患者每天进行合理的运动训练，包括拉伸运动、柔韧性运动、平衡运动以及一些力量型运动等；居家可以做一些理疗，比如热敷、冷敷有助于减少肌肉痉挛、缓解关节疼痛。这些日常生活中很容易做到的小事，非常有益于疾病的稳定和康复。