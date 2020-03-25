“公筷”应成为“用餐新风尚”

新冠肺炎疫情下，餐饮卫生再次成为社会热点话题。近日，北京、上海、江苏、四川、广西等地，以倡议书、海报、歌曲短视频等形式呼吁人们使用“公筷”就餐。

日前，也有机构推出“分餐制VS合餐制”问卷调查，吸引了很多人参与。尽管调查尚在进行、结果有待分析，但已折射人们对餐饮卫生的关切。

不少人认为，“非典”之后，一些地方餐饮行业曾兴起的“分餐”“公筷”昙花一现，主因是人们不习惯，或觉得其乐融融的聚餐场面“公筷”横亘其中显得有些“生分”，不如“私筷”方便、“不见外”。

其实，传统习惯和观念我们可以试着去改变，特别是使用“公筷”夹菜简单易行，应当能够尽快普遍实施。各地之所以倡导使用“公筷”，也是见微知著、防患未然，在向社会“吹哨”。因为，这次疫情再次敲响了卫生安全的警钟——像新冠肺炎一样凶险的“人传人”病毒，呼吸道传播是其“大通道”；不少家族确诊病例，除近距离飞沫传播外，恐怕“私筷”共夹一盘菜也是主要“祸根”。

现代科技表明，筷子细小凹槽里藏有许多细菌，会引发痢疾、肠胃炎等疾病，用餐前需彻底消毒；而“私筷”可能会将病毒交换给他人，家庭式常见的幽门螺旋杆菌感染，碗筷就有极大的“嫌疑”；若与甲肝、戊肝、手足口病、伤寒、肝癌患者混用餐具，病毒也可能通过唾液传染健康人。

而在生活中，“私筷乱夹菜”现象司空见惯：如今，多数饭店客人无特别要求时一般不放“公筷”，有的饭店给聚餐客桌配备的“公筷”也经常被“闲置”。还有一些人对自己爱吃的菜“挑肥拣瘦”翻个不停，甚至有人习惯性把所有菜夹起来放下去地反复“猫戏”。假如有此嗜好的人患有某种传染性疾病，筷头便会在大快朵颐之时，让同桌就餐的所有人成为“密切接触者”。

有人认为，我国饮食文化深厚，一些传统习惯根深蒂固难以改变。对此，大家也应注意到：文化在不断发展，文明一直在进步。

“民以食为天”。餐饮文化是人类文明的重要组成部分，我们今天使用的筷子至少已有三千年的历史，且是餐桌上的“顶梁柱”。先秦时称“梜”、汉代名“箸”、明代改叫“筷”的这一中国餐具，蕴含着太多的文化与讲究，其材质从树枝、竹棍，逐渐到金、银、玉、象牙等，承载着人们共同分享食物、相互夹送菜肴的和谐礼仪与亲情。

从筷子的历史可以看出，它是“卫生”的产物，是餐饮文明进步的标志。实际上，“公筷”的传统也很悠久，王羲之《兰亭集序》描绘的魏晋时期竹林七贤“流觞曲水”，就是各用杯箸；五代十国南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》，也是“分餐制”。那么，我们今天为什么要“死守”一种规矩呢？

也许有人会说，那是“有身份人”的“排场”；不错，准确一点说，是生活水平提高到一定程度时人们的“讲究”，千年前文人雅士聚餐场景，充分说明了这一点。而社会上普遍的“合餐”，是条件不允许情况下的“大众传统”。如今，全国就要实现小康社会了，难道就缺“一双筷子”吗？其实，多用一双消毒筷不会产生过多的成本，尤其是与病毒造成的危害、损失相比，微不足道。

至于聚餐时相互“不见外”，那只是人们的“面子”心理，谁不想“卫生一点”？细想一下，“公筷”的作用也并不是防止把盘子里的病毒“夹到”个人碗里，而是防止个人分泌物中的病毒进入公盘；这就需全桌人都使用才能管用，一旦一人弃之不用就失去了“公筷”本身的意义。也并非只有亲近的行为才能体现人与人之间的“距离”，“使用公筷”恰恰是对在座所有人的尊重。因此，不要“不好意思”，不要感觉有点“见外”，“使用公筷”是餐桌文明的一大体现。

然而，经常有人在配备“公筷”的情况下，用嘴呡一下自己筷子，开个玩笑说声“我没病，不要嫌弃”，便把私筷伸进公盘里。这一伸不要紧，打破了规则不说，极有可能使众人守护了半天的公德泡了汤。

“使用公筷”，是个严肃的问题。疫情过后，亲朋好友、单位同事、接待客人、红白宴席等聚餐场面定会接踵而来。有关部门可要求餐饮行业为聚餐桌上配备“公筷”，人们夹菜时，每个人都要主动使用“公筷”，防止“病从口入”，也防“病由筷传”。只要大家共同努力，便会培养出更加文明的“新积习”。当每个人都能自觉成为餐桌文明的践行者，“公筷”也就会成为一种新风尚。