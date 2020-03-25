新冠肺炎是否会成为长期慢性病？

新冠肺炎疫情继续蔓延，全球确诊病例累计已超过30万，中国以外超过25万。近日有临床研究报告了部分出院后检测又恢复阳性的案例。有观点认为新冠肺炎可能会成为长期感染的慢性病，疫情也可能“长期化”。

多位专家接受新华社记者采访时指出，目前还没有明显证据支持这种猜测，但对于康复患者应加强长期监测，密切关注可能的变化。更要警惕新冠肺炎变成季节性传染病，在秋冬季再度来袭的可能。

疫情“长期化”尚无明显证据

相关专家认为，从新冠病毒结构、动物实验等尚未发现造成慢性感染的明显证据，但由于对该病毒的认识还处在初级阶段，未来或许有新发现。

从病毒基因组结构来看，该病毒无法整合到人类染色体中终身携带。有猜测认为新冠肺炎会成为乙肝一样的慢性病，日本长崎大学病毒学教授北里海雄说，共价闭合环状DNA（cccDNA）使乙肝病毒能在人体内引发持续感染，且不能被清除，但目前在新冠病毒基因组结构中尚未发现可合成cccDNA的区域，长期感染可能性不大。但新冠病毒感染肝细胞引起肝炎的可能性不能排除。

一些人还担心新冠肺炎患者会像艾滋病患者一样终身带毒、终身服药，专家也认为没有根据。

“艾滋病病毒RNA逆转录成为DNA后会整合入人体基因组，引起慢性感染。整合有艾滋病病毒DNA的细胞被称作‘病毒储藏库’，抗艾药物无法作用于已整合入人体细胞的病毒DNA。因此一旦停药，‘病毒储藏库’会重新释放出病毒DNA引起病毒反弹。”美国国家卫生研究院研究学者、艾滋病专家王宇歌说。

可见，“病毒储藏库”是引起慢性感染的关键，但冠状病毒的正链RNA不会发生逆转录整合，病毒RNA不进入细胞核，不会形成“储藏库”。多数新冠肺炎痊愈者的免疫系统一旦清除病毒，病毒将从体内消失，“目前尚无证据表明新冠病毒可逃逸宿主免疫应答从而形成低水平缓慢复制”。

此外，动物实验也证明感染过新冠病毒后可产生抗体，抵御二次感染。

“感染人类的冠状病毒已出现6种（不包括新冠病毒），前4种都演变为普通感冒病毒，而非导致慢性感染性疾病，最终会被免疫系统从体内清除。”北里海雄说，新冠病毒是否能长期携带可能与个体免疫力相关。

不过，英国利兹大学病毒学教授马克·哈里斯认为，尽管冠状病毒通常会导致较短期的自限性感染，但有一些研究文献记录动物身上（主要是蝙蝠）发现了持续感染现象，因此对复阳患者应密切进行后续跟踪研究。

患者复阳原因多样

那么，为何会出现复阳患者？专家认为，可能是患者体内病毒在出院时并未全部被清除，再加上核酸试剂敏感度和取样问题，容易出现“假阴性”情况。

王宇歌说，新冠病毒为下呼吸道病毒，目前常用的鼻咽拭子采样检测可能不太准确，容易出现“假阴性”。如患者正好处在病毒复制水平较低的阶段，鼻咽拭子采样难以检测到病毒就会误判“痊愈”。北里海雄也认为，由于尚无抗病毒特效药，可能出院时病毒没有被彻底从体内清除，复阳是“病毒在体内再燃、病毒载量重新增加”。

英国《柳叶刀》杂志此前刊登中日友好医院曹彬团队论文显示，在137名出院病人中，病毒脱落期的中位时间为20天，最长可达37天。王宇歌说，这符合急性病毒传染病的特征，即迅速起病，病人最终痊愈或者死亡。但由于病毒脱落周期长，在这期间体内病毒水平会反复波动，病情也因此出现反复。如有病人存在先天免疫缺陷，可能就一直不会产生抗体。

北里海雄还提出了另一种可能，由于新冠病毒是RNA病毒，具有很强变异能力，变异部分可能导致核酸检测不到，同时抗体的中和作用又被回避，病毒躲过了免疫系统的攻击及清除，不排除还会有复阳可能。

澳门科技大学医学院张康教授说，也有可能在呼吸道检测阴性后，患者粪便和肠道还存在新冠病毒，后来又感染了呼吸道。其团队近日在英国期刊《自然·医学》上发表研究给出理论支持，但还需进一步验证。

专家建议，出院前应对患者进行核酸和抗体“双检测”，避免“假阴性”情况。北里海雄说，如果核酸转阴同时作为既往感染标志的IgG抗体出现，并且肺部影像学病灶消失，才能说明已基本痊愈。

由于科学界对新冠病毒仍缺乏足够了解，专家认为应进行更深入的病毒生物学研究，对出院患者开展长期健康监测，特别是对于提示急性感染的IgM抗体进行动态监测，以防复阳患者仍有传染性或其他变化。还应严防新冠肺炎成为季节性疫情，在秋冬季卷土重来。

“无论怎样，开发出有效疫苗都是最好的防控措施，也是当前迫切需要解决的问题。”北里海雄说，新冠病毒可能像流感病毒一样产生多种变异，未来还有必要针对不同亚型病毒研发多种疫苗。新华社北京3月24日电