科学布控 坚决打赢外防输入新战役

多日来，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。但境外输入病例带来的输入性风险增加，严防境外疫情输入，有效控制传染源，阻断疫情传播成为当下我们需要高度重视的新任务。要科学布控，坚决打赢外防输入新战役。

要进一步绷紧外防输入“意识弦”。增强慎终如始、守住底线、守土有责的意识；把外防输入作为“新战场”，而不是“打扫战场”。克服松懈麻痹思想，查缺补漏，强化措施，切实做到意识不松、标准不降、力度不减，进一步坚定全面彻底打赢疫情防控阻击战的信心和决心。

要依法科学落细落实各项联防联控措施。加强工作协调指导，在航班对接、入境检疫、联动排查诊疗、密接管理等各个行动环节要明确职责，密切协作，加强数据信息共享，做到责任闭环、工作闭环、流程闭环、措施闭环，确保万无一失。守牢源头预控防线，做到入境前即掌握人员信息；聚焦入境口，守牢检疫转运防线，做到“点对点”“车对车”“人对人”的无缝转运接驳；聚焦终到地，守牢监测管控防线，形成从口岸入口到社区的防疫“闭环”。

要织密织牢境外疫情输入“防控网”。进一步强化统筹调度，强化各部门对入境人员信息的共享，增强防控针对性和有效性；强化属地责任，对输入性疫情风险隐患做到第一时间发现、响应和处置；认真做好入境人员信息登记和收集，加强社区防控和报告制度，确保信息采集到位、人员管理到位、个人防护到位、属地管理责任落实到位，构筑“外防输入、内防扩散”的精准防控体系。

要精准织密输入病例堵漏网。国家卫健委高级别专家组成员、北京协和医院内科ICU主任杜斌表示，疾控系统能否尽快发现并锁定密切接触者，是防止输入性病例引起疫情二次暴发的关键。当下最重要的是把输入病例全部一个不漏地查出来，坚决推行所有入境人员的集体隔离，杜绝任何死角。

要紧紧抓住关键环节，及时准确规范向旅客宣讲政策规定、防疫要求及相关法律责任，落实“三查三排一转运”措施，对确诊患者、疑似患者、发热患者、密切接触者、有疫情严重国家和地区旅居史旅客、无异常旅客精准分类处置。

要完善应对输入性风险的防控策略和政策举措，落实外防输入重点任务，完善数据共享、信息通报和入境人员核查机制，航空运输、口岸检疫、目的地送达、社区防控要形成闭环。要加强国际合作，加强全球疫情变化分析预测，完善同有关国家的防控策略协调机制，加强防控和救治经验分享，推动联合科研攻关。

我们要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，继续抓紧抓实抓细各项防控工作，决不能让持续向好形势发生逆转，决不能让全国上下的艰苦努力前功尽弃。（本报评论员）