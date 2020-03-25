德国强化疫情应对举措

德国总理默克尔3月22日宣布，根据联邦与地方政府达成的协议，德国将在全国范围进一步限制公共活动，遏制新冠肺炎疫情蔓延。除加强疫情防控措施外，德国还推出大规模经济援助计划，应对疫情对经济造成的冲击。

默克尔宣布，自23日0时起，原则上禁止两人及以上人员在公共场所聚集；建议民众最大限度减少与家庭成员以外人员接触；要求民众在公共场所应与他人至少保持1.5米距离；禁止在公共和私人场所举行聚会；禁止餐馆提供堂食服务；美发店、按摩店等产生近距离肢体接触的店铺必须关闭。上下班、就医、采购、个人室外运动等必要活动不受影响。协议还要求所有企业、特别是公共交通相关企业按规定做好清洁卫生，并对从业人员实施有效保护。

默克尔强调，这些措施具有强制性，政府部门依法监督执行情况，违反者将遭到处罚。此外，各州依然可以根据各自具体情况进一步制定和细化执行措施。

德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所公布的最新数据显示，截至24日0时，德国共确诊27436例新冠肺炎感染病例，其中死亡114例。所长洛塔尔·威勒表示，德国目前主要从抑制病毒蔓延、保护高危人群以及提高医疗救治能力这三方面来抗击疫情。

德国伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特表示，新冠肺炎疫情最多可能给德国经济造成7290亿欧元的损失，对劳动力市场和国家预算带来巨大压力，其负面作用或将超过几十年来德国所有的经济危机或自然灾害造成的损失。

面对疫情对经济的冲击，德国政府23日通过了一项总金额高达7560亿欧元的一揽子援助计划，包括一项金额约为1560亿欧元的补充预算。根据德国《基本法》规定，政府可承担的新债务一般不超过国内生产总值的0.35%，援助计划使德国政府债务超出了“红线”1000多亿欧元。财政部长肖尔茨表示，在目前特殊的紧急情况下，新增债务为解决危机提供了机会。

德国财政部称，作为德国历史上最大规模的援助计划，其中约有500亿欧元将用于援助个体经营者以及小企业，这些企业往往无法得到银行贷款。援助计划还涵盖减轻租户负担、简化社会救济金申请程序和减轻医疗系统负担等多个方面。肖尔茨表示，希望通过相关措施能够保护德国公民的生命健康，保住企业和就业岗位，维护社会凝聚力。德国联邦外贸与投资署署长于尔根·弗里德里希说，政府迅速通过的一系列措施，将有效地保护德国的企业以及就业岗位。

菲斯特指出，在当前疫情严重冲击经济的情况下，国家直接对企业进行援助以及做好对企业进行国家投资的准备是非常有意义的。他呼吁各部门采取有力对策，在遏制疫情的同时恢复生产。

（本报柏林3月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 16 版）