用好大数据 防控添助手

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海南全岛建设自贸港，发展机遇前所未有。与此同时，海南面临复杂的出入岛管理实际、各类船舶的管控风险。

为此，海南加快推进社会管理信息化平台建设，将5G、大数据、人工智能、区块链等前沿科技与市（县）域社会治理深度融合。海量大数据汇聚于社会管理信息化平台，形成海上、岸线、岛内三道防控圈。新冠肺炎疫情防控，成为“社管平台”实战的大考。

3月12日上午10时，海南省社会管理信息化平台（以下简称“社管平台”）综合楼指挥大厅。

工作人员轻点鼠标，随机抽取监控，一幅实时画面出现在大屏幕上：东方市友谊社区一名值班网格员正在查验来往车辆、人员。网格员打开手机上的“社管平台”APP，点击进入“密切接触者测量仪”，人员信息当即被上传至后台进行智能识别，几秒后系统显示：该旅客不是密切接触者。

据介绍，如果发现人群聚集等问题，网格员可以进入“社管平台”APP上的“随手拍”，将情况上报当地防疫指挥部。

这就是被称为2019年海南省委十二项制度创新“一号工程”的“海南省社会管理信息化平台”在疫情防控工作中发挥的作用。

能不能守得住岸线、防得住走私，是自贸港建设成败的核心与关键。海南省委书记刘赐贵要求，坚持用“最领先的理念、最先进的技术、最前沿的标准、最经济的成本”建设统一的大数据平台，实现信息互融互通和高效应用。2018年11月23日，“社管平台”正式开建。今年2月，“社管平台”在4次大规模实战演练后获得评估组专家一致肯定：已初步具备实战能力。

互融互通

平台信息来源涵盖政府部门、社会民生等各个领域

新冠肺炎疫情防控，成为“社管平台”实战的大考。

记者在“社管平台”大屏幕上显示的海南省地图中看到，海岸线上分布着密密麻麻的绿色、蓝色小三角，每个小三角都代表着注册地在境内或境外的船舶。

根据指挥员的命令，环岛岸基或海中浮台上的光电信号被雷达引导着迅速锁定一艘船舶，对其进行精细识别。与此同时，船舶的档案信息也同步显示。

从技术原理上看，雷达定期扫描海上目标，利用回波在地图上形成目标示意图，可一次探测到多个目标的位置，但展示结果不够直观，达不到肉眼可视的效果；光电设备可清晰直观地看到海上目标，但同时只能观测特定目标。

“社管平台”将雷达技术与光电技术相结合，在探测多种目标、分析行为轨迹的基础上，如需肉眼观测船舶态势，可利用雷达引导目标附近的光电设备，调整视角和焦距，自动定位到特定目标，获取视频画面，达到“指哪看哪”的效果。

视频信息通过结构化解析后，生成海量大数据信息汇聚于“社管平台”。

在大屏幕右侧，一组组实时数据不时跳动：进出岛的人流量、货物量、航班数、车辆数、景区境内外游客量……

2019年11月8日，来琼旅游的付先生报警称其放在大巴车上的相机被盗。海口市公安局秀英分局石山派出所民警接报后，利用“社管平台”视频智能查找，当天就将犯罪嫌疑人抓获。

“这就是我们守得住的底气。”进行演示和介绍的海南省委政法委一级巡视员、“社管平台”领导小组办公室主任马进告诉记者，“根据中央要求和我们自身环境的独特性，平台信息来源涵盖政府部门、社会民生等各个领域，并进一步汇聚全省各相关厅局、企业的数据资源，形成海上、岸线、岛内三道防控圈。”

快速反应

积极投入实战应用，精准助力疫情防控

“社管平台”综合楼项目开工后，几乎“平均5天建起一层楼”，土建工程工期从540天压缩为150天，跑出自贸港建设的“海南速度”。

年初，突如其来的疫情给施工建设造成影响。“社管平台”将此作为实战机会，积极投入应用，改进完善。

“只需输入患者姓名，即可追踪其乘坐车次、航班号等信息。”疫情刚发生时，“社管平台”便依托中国电科对接国家卫健委、国铁集团、民航总局数据资源，第一时间开发上线了“密切接触者测量仪”功能模块，从防输入和防扩散两个角度支撑起疫情防控工作。与此同时，全省1万余名村居社区网格员都紧急安装了“社管平台”APP，作为防控检查的利器。

1月25日晚11点，“社管平台”技术团队接到海南某市疫情防控指挥中心求助电话，对方称一名新近确诊病例曾在某人流密集超市驻留，存在大面积传播风险。但疫情期间人人佩戴口罩，监控无法识别。为此，技术团队前往现场展开调研勘察，通过技术手段回溯患者活动轨迹，筛取出近400名与患者同时段出现在某超市的市民。

2月初，有网友反映海口市群众购买生活用品、蔬菜难。“社管平台”团队不到一周便完成了“海口市农产品供需对接平台”APP开发，群众可以随时查到全市蔬菜产销、配送等信息。

高效应用

将前沿科技与市（县）域社会治理深度融合

2月19日至21日，“社管平台”开展第四次实兵演练。这次演练以反走私执法的真实案例为场景，以海陆空协同找船、找车、找人为行动目标，综合检验“社管平台”反走私软硬件系统功能及“联合感知、联合研判、联合处置、联合评估”的工作机制。

演习中，海南省公安（海岸警察）、缉私、海警、边检部门及各市县数千名反走私执法勤务人员、综治干部、基层网格员通过各种感知手段，及时将核查视频图像等信息向指挥中心反馈。经过3个昼夜连续作业，完成全部演练课目。

“这既检测了各种装备的发现、追踪功能，也考验了单位协同、人员应用能力。”朱东海介绍，海南省公安“天网工程”、“雪亮工程”、社会视频监控等视频资源现已全部接入“社管平台”。

“整个平台把当下5G、大数据、人工智能、区块链等前沿科技与海南市（县）域社会治理深度融合。平台每分每秒都会生成海量数据，高效运用好这些数据才是发挥好平台作用的关键，为实现‘一线放开、二线管住’目标和营造法治化、国际化、便利化的营商环境提供坚强保障。”海南省委常委、政法委书记、社会管理信息化平台建设领导小组组长刘星泰说。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 11 版）