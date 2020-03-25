武汉4月8日起解除离汉离鄂管控

3月24日，消防员对武汉火车站站台进行全面消杀 供图/新华社

据湖北省委宣传部3月24日消息，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有序恢复生产生活秩序，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》和湖北省重大突发公共卫生事件I级响应机制等有关规定，经中央批准，现就解除离鄂通道管控和武汉市复工复产安排等事项通告如下：

从3月25日零时起，武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通，离鄂人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。

武汉市继续实施严格的离汉离鄂通道管控措施。从3月25日零时起，在做好健康管理、落实防控措施的前提下，对持有湖北健康码“绿码”的外出务工人员，经核酸检测合格后，采取“点对点、一站式”的办法集中精准输送，确保安全有序返岗。从4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通，离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。

外省来鄂来汉人员凭外省健康码或湖北健康码“绿码”，在全省范围内安全有序流动，不需另行提供健康证明（确实无法申领健康码的除外）、流动证明、流入地申请审批表或接收证明、车辆通行证等。出省人员应提前了解并遵守目的地疫情防控相关规定。

武汉市根据疫情风险等级评估情况，在做好疫情防控的前提下，推动企业分区分级、分类分时、有条件复工复产。

省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园等继续延期开学。具体开学时间根据疫情防控情况，经科学评估后确定。

各地要进一步强化属地责任，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，严防人员流动和聚集增加带来疫情反弹风险，妥善应对输入性风险。要统筹做好滞留在汉在鄂人员返程等工作，细化工作安排，确保安全有序流动。要积极有序推进企事业单位复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低，力争全省经济社会发展早日全面步入正常轨道。（记者 张香梅）

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武汉：备足水电油气满足复工复产需要

在昨天举行的湖北省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，武汉市人民政府副市长张文彤表示，当前武汉水、电、油、气储备充足，供应能力能够满足居民生产生活和企业复工复产需要。

针对公众关心的生活生产秩序有序恢复后城市运行保障情况，武汉市人民政府副市长张文彤表示，目前武汉市的备料充分，运行平稳。

张文彤说，水方面，目前每日供水量为400万吨，生产能力已达到630万吨。电每日需求为470万千瓦，供应能力已达1430万千瓦。汽油、柴油目前平均每日销量760吨，存量已达约2万吨。天然气每日需求480万立方米，在保障天然气气源渠道充足之外，还应急储备1100万立方米。液化气每天需求为145吨，储备量已达到2200万吨。这些物资能够满足居民生产生活和企业复产复工需要。

他说，目前武汉市防疫形势向好，城市运行各单位已提前根据形势变化，对下一步需求进行了系统分析和方案制定。包括继续做好各医疗机构的城市基础运行保障，进行各类备料准备，各类设施设备检测、调试以及运维保障。同时，相关单位还进一步完善便民服务，加强24小时值守，针对群众需求及时了解、及时解决，保证城市生活的正常平稳运行。

据新华社