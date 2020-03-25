“外防输入内防反弹”坚决维护防控成果

“以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断”，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组做出的这一判断，标志着我国疫情防控取得了阶段性重大进展，也为下一阶段疫情防控工作定下了基调和目标。我们有信心打好“外防输入、内防反弹”阻击战，坚持疫情防控与经济社会发展两手抓，早日实现全民战“疫”最终胜利。

中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组3月23日召开会议强调，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展重点工作。会议指出，当前以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，疫情在全球出现大流行，形势依然复杂严峻。要实行“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，维护好来之不易的防控成果。

“以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断”，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组做出的这一判断，标志着我国疫情防控取得了阶段性重大进展，也为下一阶段疫情防控工作定下了基调和目标。3月24日，湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部宣布，从4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。“封城”已满2个月的中国战“疫”主战场武汉将不日“解封”，这也标志着我国防控工作取得又一重大进展。

在我国防控形势逐步转好的同时，全球新冠肺炎疫情呈现持续扩散趋势。180多个国家和地区出现疫情，全球确诊病例超过33万，全球死亡病例破万……一系列令人揪心的数据表明，新冠肺炎已经成为任何一个国家都无法独善其身的大规模疫情，这也让我国防控工作面临着内外两个特殊“战场”同时应对病毒威胁的重任。

国务院联防联控机制提供的数据显示，3月23日零时至24时，新增报告境外输入确诊病例74例，截至3月23日24时，累计报告境外输入确诊病例427例。从中可以看出，境外输入病例呈现较快增速，北京等地正持续迎来在外留学生、华侨、华人以及各国来华学习工作的居民，必须为此做好相应管控工作。各地政府和社会各界都需在意识层面高度重视，在执行层面坚持信息公开透明、实行精准防控，同时通过与其他国家紧密合作，精准有效防范疫情跨境输入输出。

“外防输入、内防反弹”已成为当前全国防控工作核心所在。我国已建立“外防输入”三道防线：第一道防线是海关；第二道防线是入境人员进行14天隔离观察；第三道防线是一旦有病人，能很快地诊断治疗。北京等境外人员数量多、来往频次高的城市，正在出台更严密完善的防控举措。自3月25日零时起，北京对北京口岸入境人员全部就地隔离观察，全部做核酸检测，14日内从其他口岸入境进京人员，全部集中隔离观察，全部做核酸检测，旨在通过建立全系统、全覆盖“防火墙”，彻底隔断病毒传染链条。

当前，我国要根据国际疫情形势变化，做好对内对外防控工作同步推进，为确保经济有序平稳发展创造有利环境。中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议对此也进行了明确部署，要求持续低风险的全国绝大多数省份，要以省域为单元推动经济社会秩序恢复，及时调整和取消与正常生产生活秩序不相适应的防控措施。各地既要做好以科学为前提的“松绑”，简化企业复工程序，取消外地人员返岗不合理限制，同时又要紧抓配套防控举措，层层落实地方企业各自责任，从而形成防控举措得当、企业复工复产加速的良性循环。

我国取得的防控成绩证明，只要社会各界凝聚共识，共同行动，就能将来势汹汹的新冠肺炎病毒拒于“体外”。我们有信心打好“外防输入、内防反弹”阻击战，确保防控成果不断巩固和扩大，坚持疫情防控与经济社会发展两手抓，早日实现全民战“疫”最终胜利。