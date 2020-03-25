援鄂医疗队员临别致信后勤小伙：“感谢把我们宠成孩子一样”

王冬下厨为医疗队员们做热干面早餐（右一）

人民网北京3月25日电 在广东省援鄂医疗队队员即将离别武汉的时候，武汉市第一医院康复科技师王冬收到了援鄂医疗队护士长叶丽亲手写下的感谢信，信中称，“感谢你把我们宠成孩子一样，感谢武汉和你带给我们的温暖。”

“虽然我们相处的日子并不长，但也是过命的交情。感谢你，无微不至的关心与帮助；感谢你，在这段日子里给予我们无微不至的关心与帮助；感谢你，感受着我们的辛劳分享着我们的快乐；感谢你，在我们的脑海里印下了武汉最美的样子。”叶丽在信中这样写着。

王冬，是武汉市第一医院派出的后勤保障人员，对口服务广东省第十四批援汉医疗队的驻地酒店。在广东医疗队支援武汉期间，他兢兢业业地做好队员们的后勤保障工作，与医疗队员同吃同住，如同一家人。

“在武汉期间，王冬和厨师变着法儿地给我们做饭，每三天给煲一次广式靓汤，做水果沙拉，有求必应。” 医疗队员们说，除了做饭，王冬还做了很多“份外工作”。比如开自己的车接送队员上下班、为队员们修手机屏、补办手机卡、为身体不适的队员送药等等。

叶丽这样描述王冬的细心。她说：“在武汉的这段时间里，他总是能及时满足医疗队员的一些‘诉求’。比如有的队员提及想吃热干面，结果没过两天，热干面摊就‘开张’了！”

“我们所住的酒店没有餐厅，王冬便撸起袖子自己做饭。为了让上早班的同事能吃上热乎乎的早餐，每天早上6：00，他就已经准备好了所有食材。”叶丽表示，每当自己一大早下楼看到王冬忙碌的背影，都会被深深地感动。

“这是我们应该做的。”王冬说，他没能上一线战“疫”，所以更要尽力把后勤做好，让这些赶来帮助武汉人民的医疗队员们身处一线没有后顾之忧。

王冬表示，这一个月来其实他才是“收获满满”，通过与医疗队员们接触，学到了很多康复专业之外的东西，相信重返临床后都能用得上。

“最近我接到通知，医院康复科将马上开科，做好新冠肺炎患者出院后的康复治疗。”王冬称，如今自己已经跟酒店方、医疗队做好各项交接工作，医疗队员也顺利返回自己的家乡，他的心里很感动，更多的，是不舍。