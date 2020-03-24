叮当快药在深圳推行医保到家服务 专业医生可在线问诊

“疫情期间每天都足不出户，竟然能在手机上使用医保买药、送药上门，还有专业医生提供在线问诊服务，实在是太方便了。”来自深圳罗湖区的杨辉女士说。

新冠肺炎疫情期间，国家卫生健康委办公厅发出通知，要求各级政府、相关企业在疫情防控工作中充分利用“互联网+医疗”的优势作用，为人民群众提供优质便捷的诊疗咨询服务。对此，叮当快药迅速开通新型疫病咨询“绿色通道”，帮助市民科学防疫，还通过专业医生在线问诊和用药指导，帮助长期慢病用户以及小病小痛用户少跑医院，杜绝外出带来的交叉感染风险。

据了解，本次叮当快药在深圳地区实现的“医保到家”服务是在深圳市医保局指导下，由叮当快药与负责深圳医保核心审核系统的平安医保科技公司联合开发完成，将医保刷卡规则中原来需要人为审核的部分，用代码的方式写入线上程序，更加确保了市民完全合规使用医保，既解决了线上医保支付问题，又能解决用户“即时性”需求，显著提升了用户体验。

叮当快药深圳地区相关负责人表示：“今后市民无论是遇到小病小痛或者有慢病用药需求，都可以在叮当快药免费咨询专业药师、医生，并使用医保支付购药，由配送小哥送药到家。”